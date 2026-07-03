Из-за атак на НПЗ Россия увеличила субсидии производителям топлива более чем в шесть раз год к году — Bloomberg

Правительство России в июне увеличило выплаты нефтепереработчикам, поставляющим топливо на внутренний рынок, более чем в шесть раз год к году — таким образом Москва пытается избежать дефицита бензина и дизеля за счет удержания большего объема топлива внутри страны, пишет Bloomberg.

По данным Минфина, опубликованным в пятницу, в июне переработчики получили 210,6 млрд рублей ($2,72 млрд), что частично компенсирует им разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. Это крупнейшая ежемесячная выплата с декабря 2023 года — рост обусловлен высокими мировыми ценами на топливо на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Отмечается, что наращивание внутренних поставок топлива стало ключевым приоритетом для российского правительства после того, как атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы усугубили дефицит бензина и дизеля по всей стране. Субсидии дают компаниям стимул оставлять больше нефтепродуктов внутри страны и продавать их потребителям по более низким ценам — эта мера призвана избежать удорожания топлива и всплеска инфляции накануне парламентских выборов в сентябре. При этом, пишет Bloomberg, Москва продолжает субсидировать переработчиков даже после того, как ввела запрет на экспорт бензина для большинства участников рынка до конца июля.

Нефтегазовая отрасль обеспечивает около пятой части всех доходов российского государства. По данным Минфина, суммарные нефтегазовые доходы государства за июнь за вычетом всех выплат отрасли превысили 683 млрд рублей — рост более чем на 38% год к году, причем около 84% этой суммы пришлось на нефтяные налоги. Для расчета июньских налогов ведомство использовало среднюю цену нефти Urals в размере $86,52 за баррель — это ниже майского уровня, но на 66% выше показателя годичной давности на фоне сохранявшейся неопределенности вокруг судоходства через Ормузский пролив.

В последние недели мировые цены на нефть продолжили снижаться по мере восстановления поставок из Персидского залива. Таким образом, дополнительные доходы России от нефти отступают от пиковых значений начала года.

Ранее сообщалось, что Россия начала морские поставки бензина из Индии, чтобы смягчить дефицит топлива, возникший после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным источников Reuters, из Индии в РФ уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина.