Власти Новороссийска сообщили, что бензина в свободном доступе больше нет. Это один из ключевых нефтяных портов России

Власти Новороссийска официально признали отсутствие бензина на автозаправках, пишет местное издание 93.RU со ссылкой на муниципальный центр управления. Заправляют только автотранспорт сотрудников предприятий по топливным картам, дизельное топливо остается на нескольких АЗС.

Для жителей создали онлайн-карту, на которой можно отследить наличие топлива на заправках. The Insider изучил эти данные. Если верить карте, к середине дня 3 июля бензин снова появился на части АЗС. Однако информация на карточках заправок свидетельствует, что ситуация остается напряженной.

На нескольких АЗС указаны очереди от 30 до 100 автомобилей. На отдельных заправках в комментариях говорится, что топливо отпускают только по топливным картам, действует лимит 50 литров или 20 литров для физических лиц, а запасов бензина «осталось на два часа работы» или они продаются «на остатках». На одной из карточек указано, что топливо отпускают всем, но только в баки. На ряде АЗС бензин АИ-92 отображался по 65,55 рубля за литр, на других заправках цена доходила до 115 рублей за литр, АИ-95 — до 125 рублей.

Еще 28 июня, по данным 93.RU, АИ-92 и АИ-95 можно было найти менее чем на 20% заправок города. Жалобы на проблемы с бензином в Новороссийске поступают с 10 июня. Местные жители связывали обострение ситуации в том числе с тем, что после прекращения продажи топлива в Крыму в город начали приезжать водители с полуострова и закупать бензин в канистры.

Новороссийск расположен в Краснодарском крае, на северо-восточном побережье Черного моря. Это один из главных нефтяных узлов России. Через порт идет перевалка нефти и нефтепродуктов: нефтегавань «Шесхарис» принимает сырую нефть и нефтепродукты, а терминал Каспийского трубопроводного консорциума используется для экспорта нефти через Черное море.

При этом крупные НПЗ Краснодарского края расположены в других точках региона, в том числе в Туапсе, Афипском, Ильском и Славянске-на-Кубани. Эти объекты в последние месяцы неоднократно становились целями украинских атак. Например, 28 июня Украина ударила по Славянскому НПЗ в Краснодарском крае, после чего на заводе начался пожар. Атакам подвергалась и нефтяная инфраструктура самого Новороссийска, в том числе терминал «Шесхарис».