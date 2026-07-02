Правительство разрешило до конца года оборот бензина К5 с характеристиками стандарта Евро-3

Формально речь не идет о возвращении бензина класса К3 (Евро-3). Постановление сохраняет обозначение К5, однако разрешает выпускать топливо, которое по одному из ключевых экологических параметров — содержанию серы — соответствует более старому стандарту Евро-3.

Так, документ допускает содержание серы в бензине до 150 мг/кг, тогда как для действующего стандарта К5 (Евро-5) предельное значение составляет 10 мг/кг. Для дизельного топлива также временно увеличен допустимый уровень содержания серы — до 350 мг/кг.

Стандарт Евро-3, введенный в Европе в 2000 году, предусматривает значительно менее жесткие экологические требования, чем действующий Евро-5. Более высокое содержание серы приводит к увеличению вредных выбросов и ускоряет износ современных систем очистки выхлопных газов. В России обязательный переход на бензин экологического класса К5 завершился в 2016 году.

Решение принято на фоне продолжающихся перебоев с поставками топлива в ряде российских регионов. Несмотря на это, федеральные власти неоднократно заявляли, что внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом, а возникающие проблемы объясняли повышенным спросом и «ажиотажем» среди автомобилистов.

Главный недостаток бензина уровня Евро-3 — он менее экологичен и хуже совместим с современными автомобилями, чем Евро-5. Больше вредных выбросов: при сгорании топлива с высоким содержанием серы образуется больше оксидов серы и твердых частиц. При регулярном использовании растет нагрузка на систему очистки выхлопных газов, увеличиваются выбросы. Ускоряет износ системы очистки выхлопа. Сера постепенно отравляет каталитические нейтрализаторы, кислородные датчики и сажевые фильтры.