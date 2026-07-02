Топливный кризис затрагивает почти все отрасли российской экономики — экономисты

Топливный кризис уже привел к росту цен на общественный транспорт, такси, грузоперевозки и авиаперелеты. По мнению опрошенных The Insider экономистов Максима Бланта и Рубена Ениколопова, дальнейшим следствием станет ускорение инфляции практически во всех секторах экономики, а цены не бензин останутся высокими достаточно долго.

Дорожают общественный транспорт, такси, грузоперевозки и авиаперелеты

Экономист Максим Блант говорит, что в первую очередь подорожал сам бензин:

«По цене, которую фиксировал Росстат, вы не сможете реально заправить бак. Это цена, которая заявлена на заправке, даже если бензина там нет. У [министра финансов Антона] Силуанова спросили про рост цен на бензин, и он сказал, что только независимые заправки повышают цены, а сетевые, принадлежащие вертикально интегрированному холдингу, цены держат. И вот на этих сетевых вроде „Газпром нефть“, „Лукойл“, „Роснефть“ и так далее бензина либо нет, либо он в ограниченном количестве на одну машину. В канистры тоже не заправляют. Уже сейчас в ряде регионов поднялись цены на общественный транспорт и происходит массовый отток таксистов. Они банально не могут заправиться, да еще и вынуждены работать в таких обстоятельствах. Те цены, по которым они могут заправить машину, не окупаются тем, что они зарабатывают. Транспортные компании, которые возят фурами товары, в том числе из Китая, уже начали предупреждать о росте цен на грузоперевозки, а некоторые начали сокращать количество поездок. То же относится к грузоперевозкам на юге России. Авиаперелеты тоже дорожают, что связано в том числе с дефицитом авиакеросина. Это создает некоторые угрозы, потому что из-за налетов дронов аэропорты иногда закрываются и самолеты могут просто не долететь».

Топливный кризис влияет на все товары во всех секторах экономики

«Грузоперевозки — это значительная составляющая практически во всех секторах экономики, начиная от хлеба, который надо развозить, и заканчивая всеми остальными товарами. Грузоперевозки хлеба — это невыгодно, потому что хлеб дешевый, а бензин дорогой. Еще в конце прошлого года пекарни говорили, что при нынешнем регулировании цен на социально значимые продукты они начинают уходить в убыток, потому что сильно повышать цены им нельзя, а транспортные расходы, стоимость персонала и прочее постепенно растут, так что рентабельность снижается. Они по-разному выходят из положения. Кто-то честно признается, что начинает использовать муку более низкого качества, а это отражается на качестве хлеба. В конце июля ЦБ будет оценивать инфляционные последствия для всей российской экономики. Чем дешевле ваш товар, тем заметнее транспортные расходы окажут влияние на его конечную стоимость».

Экономист Рубен Ениколопов также говорит, что рост стоимости топлива отразится практически на всех товарах:

«Цены на топливо влияют почти на все товары в той или иной степени. Транспортировка включает процесс продажи любой физической вещи. Мы увидим это на общем уровне инфляции. Тут сложно выделять какие-то группы товаров, но в первую очередь это отразится на торговле между регионами. Дальнобойщики, которые перевозят товары, особенно чувствительны к перебоям с поставками. Поэтому сейчас будет разбалансировка рынка. Когда все успокоится, цены на топливо повысятся до таких уровней, что не будет дефицита хотя бы. Но это отразится на стоимости почти всех товаров».

Развитие бюджетного кризиса

Блант подчеркивает, что подорожание топлива в значительной степени влияет на российский бюджет:

«Предыдущие продуктовые кризисы гасились одним способом: чиновники мотались по миру и искали поставщиков, которые наполнили бы российский рынок дефицитными товарами. Примерно то же самое сейчас происходит с бензином. С самого начала ударов договорились с Беларусью. Там такая схема: российские нефтяные компании поставляют им нефть, те за деньги перерабатывают и возвращают им бензин или дизельное топливо. Пытаются Казахстан уговорить работать по такой же схеме. Но разница между внутренними ценами и ценами, за которые придется закупать этот бензин, довольно существенная, и компенсировать ее будут за счет российского бюджета. Есть так называемый механизм топливного демпфера — когда правительство компенсирует крупным нефтяным компаниям ту прибыль, которую они недополучают из-за того, что продают дешевый бензин внутри России вместо дорогой нефти за ее пределами. Этот же демпфер будет использоваться для удержания цен на бензин. Соответственно, этот топливный демпфер после мартовского роста цен из-за войны в Персидском заливе привел к тому, что федеральный бюджет был сверстан с дефицитом, несмотря на нефтяные сверхдоходы. Сейчас, с низкими ценами на нефть, использование этого демпфера будет еще больше бить по российскому бюджету. Дыра и так огромная, а теперь еще и эта ситуация. Все это будет способствовать дальнейшему развитию бюджетного кризиса».

Упали цены на облигации

«Уже после последнего заседания ЦБ на российском фондовом рынке начались проблемы. Дело в том, что облигации, в том числе государственные, упали в цене, поэтому государству придется занимать гораздо дороже, чем в более спокойные времена. И каждый раз, когда возникает вопрос о расширении бюджетной дыры, стоимость заимствований для государства растет и привлекать деньги становится все сложнее. Неделю назад Минфин был вынужден отменить аукцион по размещению облигаций федерального займа из-за того, что инвесторы запросили такую доходность, какую нельзя было себе позволить. Фактически, это дополнительная капля в развитие финансового кризиса. Общий инфляционный фон снижает вероятность того, что ЦБ продолжит снижать ставку. Кредиты будут дешеветь, перегруженные долгами российские компании ждут снижения ставки, чтобы перекредитоваться под более щадящие проценты, но их ожидания будут обмануты. Количество корпоративных дефолтов по корпоративным облигациям в России растет, и этот рост продолжится. Все как манны небесной ждут снижения ставки, а ее все нет и нет. <...> Бизнес-элиты, деловое сообщество и значительная часть чиновников находятся в состоянии серьезного похмелья. Топливный кризис — это такой идеальный шторм, когда в одном месте сходятся все возможные неприятности для России. И главное, что конца ему не видно, и конец этот зависит не от Путина уже».

Цены останутся высокими даже после нормализации

Ениколопов говорит, что ожидать падения цен на топливо не стоит: