Росстат все же опубликовал данные о росте цен на топливо. В ведомстве утверждают, что бензин за неделю подорожал на 1,6%

Росстат опубликовал данные о росте цен на топливо за неделю — с 23 по 29 июня. По версии ведомства, за этот период бензин в России подорожал на 1,6%, а дизельное топливо — на 2,2%. К 29 июня средняя потребительская цена на бензин составила 72,38 рубля за литр. АИ-92 стоил 68,76 рубля, АИ-95 — 74,38 рубля, АИ-98 — 97,15 рубля.

Сильнее всего, по данным Росстата, бензин подорожал в Севастополе — на 30%. При этом в Москве и Московской области средняя цена, согласно официальной статистике, наоборот, снизилась: на 0,7% и 1,6% соответственно.

Неделей ранее Росстат фиксировал более резкий рост цен на бензин. С 16 по 22 июня он подорожал на 3%. Агентство Bloomberg назвало это самым сильным недельным скачком как минимум за последние 20 лет. Рост цен на дизельное топливо тоже замедлился, но не так заметно: с 2,7% до 2,2%.

Накануне стало известно, что правительство исключило из федерального плана статистических работ пункт об «информации о потребительских ценах на нефтепродукты». Как предположили профильные СМИ, этот документ позволяет Росстату больше не публиковать еженедельные данные о ценах на бензин и дизель.

Именно по этому бюллетеню можно было отслеживать топливную инфляцию: Росстат публиковал цены с разбивкой по маркам топлива, регионам и почти двум тысячам АЗС в российских городах. После появления распоряжения правительства на сайте ведомства сохранялся анонс очередной публикации на 1 июля, и Росстат в итоге ее выпустил.