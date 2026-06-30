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Новости

Росстат перестанет публиковать данные о росте цен на бензин

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Росстат больше не будет публиковать еженедельный бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо. Это следует из распоряжения правительства, которое вносит изменения в Федеральный план статистических работ.

На распоряжение первым обратил внимание профильный Telegram-канал «Луцет». Документ, появившийся на прошлой неделе, вносит изменения в федеральный план статистических работ. Из него исключается позиция 1.5.13 — под этим номером скрывается «Информация о потребительских ценах на нефтепродукты». 

Таким образом, документ позволяет Росстату не публиковать данные о динамике цен на бензин и дизель. В этом бюллетене Росстата были цены на топливо с разбивкой по маркам, по регионам и почти по двум тысячам АЗС в российских городах. По сути, пропадает информация, по которой можно было отслеживать топливную инфляцию, отмечает издание The Bell. 

Данные публикуются еженедельно. При этом на сайте Росстата пока есть анонс очередной публикации, запланированной на 1 июля. 

В самом ведомстве эту информацию еще не комментировали. 

Согласно официальной статистике Росстата, за неделю 16–22 июня средние цены на бензин по всей России выросли на 3%. Это стало самым высоким недельным скачком цен за последние двадцать лет, писало агентство Bloomberg. 

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