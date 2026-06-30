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Новости

Власти Пензенской области объявили режим повышенной готовности из-за дефицита бензина. Это третий регион в РФ, где приняты подобные меры

The Insider
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за дефицита топлива. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале. Ранее такие же меры ввели в Иркутской области и Забайкалье. 

Региональные власти объяснили меры необходимостью «стабилизировать внутренний рынок топливно-энергетических ресурсов». Режим будет действовать до распоряжения губернатора. 

«Главная цель — обеспечить бесперебойную работу служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс», — пишет Мельниченко.

В регионе уже на протяжении недели, с 23 июня, действуют ограничения на продажу бензина. Местный оперштаб установил лимиты в 100 литров бензина и 200 литров дизеля на одну машину для физлиц. 

На сегодняшний день Пензенская область — третий регион в России, в котором ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. С 28 июня такие же меры действуют в Иркутской области, их также ввели власти Забайкальского края. По подсчетам The Insider, нехватка топлива затронула по меньшей мере 87 регионов России и оккупированных территорий.

На фоне топливного кризиса в правительстве обсуждают возможность снизить стандарты топлива — разрешить выпуск и обращение бензина и дизтоплива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления. Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года. Для современных автомобилей это топливо может быть небезопасным. 

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