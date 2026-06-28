В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за топливного кризиса. Очереди на АЗС будут патрулировать МВД и Росгвардия

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за топливного кризиса, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации на фоне перебоев с топливом.

На заправках «Роснефти» в регионе вводится лимит на продажу топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать еще более жесткие ограничения. Кроме того, в Иркутской области запретили продажу бензина в любые емкости, кроме автомобильных баков. Исключение сделано для экстренных служб, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Работодателям, чьи организации не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. За порядком в очередях на заправках будут следить МВД и Росгвардии. Силовики также намерены пресекать незаконную продажу топлива и патрулировать места продажи ГСМ, предупредил Кобзев:

«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях. Также мы продолжаем переговоры, чтобы обеспечить топливом независимые АЗС и сократить очереди на заправках».

Губернатор надеется на «результаты» действий чиновников на следующей неделе. О перебоях с бензином жители Иркутской области сообщали еще в 20-х числах июня. На фоне дефицита бензина в Иркутске с 1 июля подорожает проезд в общественном транспорте — до 45 рублей.

Ранее аналогичный режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом ввели в Забайкальском крае. Там власти ограничили продажу бензина физическим лицам до 15 литров и разрешили отпускать топливо только в баки автомобилей.

Топливный кризис к концу июня охватил большинство российских регионов и оккупированных территорий. По подсчетам The Insider, ограничения на продажу бензина, закрытие отдельных АЗС, лимиты на отпуск топлива или запрет продажи в канистры фиксировались как минимум в 84 регионах. При этом региональные власти почти нигде напрямую не связывают перебои с ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре: чаще их объясняют сезонным спросом, ажиотажем, «вбросами», логистическими проблемами или сбоями на биржевых торгах.