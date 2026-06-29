Путин признал дефицит топлива, начались задержания перекупщиков. Данных об ограничениях нет только в двух регионах. Сводка за 29 июня

Владимир Путин в интервью, которое он дал 28 июня телеканалу «Россия», признал, что в стране возник дефицит топлива и что удары украинской армии по энергетической инфраструктуре «создают проблемы». В то же время он назвал дефицит «не критическим» и заявил, что для решения проблемы российские власти сосредоточатся на наращивании производства средств ПВО и борьбе с беспилотниками.

Между тем нехватка топлива, судя по официальным и неофициальным сообщениям, затронула уже по меньшей мере 86 регионов России и оккупированных территорий.

Новые регионы

Еврейская автономная область

В правительстве ЕАО признали, что в регионе возникли сложности с топливом, а именно — очереди на АЗС и рост цен, пишет «Дальневосточное обозрение».

Чечня

Оппозиционный Telegram-канал Niyso пишет со ссылкой на местных жителей, что в Чечне начали вводить ограничения на продажу топлива. Утверждается, что за одну заправку можно купить бензина не более чем на 1500 рублей. Цена бензина марки АИ-95 в Чечне в настоящее время достигает 99 рублей за литр. Таким образом, если данные Niyso верны, за раз можно купить примерно 15 литров.

Новые лимиты

В Москве ввели ограничения на продажу топлива на АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и Teboil: там продают не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля за раз. На отдельных заправках лимиты составляют до 20 литров бензина и до 200 литров дизеля на большегрузные автомобили.

Дефицит топлива признали власти Республики Якутия (Саха). Правительство региона сообщило, что на принадлежащей ему сети АЗС «Саханефтегазсбыт» вводятся лимиты на продажу. Ограничения затронули Нерюнгринский, Алданский, Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский, Ленский, Усть-Майский районы, а также столицу республики — Якутск. Разрешено продавать не более 30 литров бензина или 200 литров дизельного топлива на одно транспортное средство, запрещена продажа в канистры.

«В эти дни в ряде муниципалитетов зафиксированы случаи крупного закупа топлива тарами. Для недопущения спекуляций и создания искусственного дефицита мы вводим лимиты на продажу топлива», — заявил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о введении «режима повышенной готовности». «На АЗС сети „Роснефть“ вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака», — писал глава региона.

В Приморском крае ввели ограничения по заправке большегрузов: 100 литров — в городе, 200 — на АЗС, расположенных на трассах за пределами городов. Об этом сообщили в правительстве края. Замглавы правительства, курирующий вопросы газоснабжения и энергетики, Владимир Малюшицкий, утверждает, что в регионе есть необходимый запас топлива, а ограничения приходится вводить из-за «недобросовестных покупателей».

«Однако с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры... Такие объемы [для большегрузов] введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до тысячи тонн, потом отъезжают, отливают и снова заправляются».

Власти Ненецкого АО сообщили, что на ряде АЗС введены ограничения, однако подчеркнули, что это делается «только для для предотвращения ажиотажа и спекулятивного спроса». Лимиты ввели на автозаправках «Лукойла» и Ненецкой нефтяной компании. На АЗС «Лукойла» бензин Аи92/95 продают только по 20 литров, дизтопливо — по 60 литров. На АЗС Ненецкой нефтяной компании заливают топливо только в бак, а в канистрах уже не продают.

Севастополь

В аннексированном Севастополе, где продажа топлива была полностью прекращена 22 июня, ее возобновили 27 июня. Залить можно только 20 литров в одну машину, для этого нужно заранее получить QR-код, который действует ограниченное время.

Преследование перекупщиков

Иркутский губернатор Кобзев, объявив о лимитах на продажу топлива 28 июня, также обратился к региональному управлению МВД с просьбой пресекать перепродажу бензина. Уже на следующий день полиция отчиталась о задержании четырех перекупщиков. Один из задержанных пытался продать бензин по цене 250 рублей за литр через интернет, в остальных случаях незаконная торговля велась рядом с АЗС. На всех четверых составили протоколы по статье о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП).

Что остается неясным

На сегодняшний день не удалось найти сообщений об ограничениях на продажу топлива в двух субъектах РФ: