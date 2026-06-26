В Севастополе возобновят продажу бензина по QR-кодам

В Севастополе возобновят продажу топлива по QR-кодам с ограничением в 20 литров на автомобиль. Об этом сообщил российский губернатор аннексированного города Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

Получение QR-кодов началось 26 июня в 22:35 через чат-бот в национальном мессенджере Max.

Каждый QR-код привязан к конкретному автомобилю и определенному виду топлива. По одному коду можно приобрести не более 20 литров топлива. Заправка канистр запрещена.

Использовать полученный QR-код необходимо на следующий день с 09:00 до 21:00. Перед поездкой на АЗС водителям рекомендуют проверить наличие топлива на специальной карте. Для заправки потребуется предъявить QR-код контролеру на станции.



Ранее российские власти аннексированных Крыма и Севастополя объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера «для упорядочения вопросов экономического характера».

В результате постоянных обстрелов ВСУ по объектам в Крыму и логистическим путям на полуострове возник острый дефицит топлива и продуктов. Продажа бензина населению в Крыму и Севастополе была полностью прекращена.

В Севастополе и других населенных пунктах наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Сокращено количество поездов, идущих в Крым. Выручка гостиниц и ресторанов Севастополя сократилась вдвое. Лагерь «Артек» отказался принимать детей, уже прибывших на смену.