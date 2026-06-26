В Севастополе начались проблемы с водоснабжением из-за энергетического кризиса

Назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из-за перебоев с электроснабжением в городе возникли проблемы с работой части водозаборов — объектов, которые с помощью насосов подают воду в систему водоснабжения. Это привело к перебоям с подачей воды.

«Сейчас делаем всё, чтобы сохранить устойчивость системы и как можно быстрее восстановить подачу воды в полном объеме», — сказал Развожаев в эфире правительственного телеканала.

Развожаев также заявил, что власти пока не могут составить график веерных отключений электроэнергии.

«В таких условиях составить понятный и справедливый график пока невозможно. Если ограничения приобретут стабильный характер, графики обязательно будут опубликованы», — сказал он, добавив, что при отсутствии новых повреждений отключений может и не быть.

По его словам, нынешний энергетический кризис, вызванный ударами по энергетической инфраструктуре, отличается от блэкаута 2015 года. Тогда, отметил Развожаев, ситуация была «статической» и постепенно улучшалась по мере создания новых энергетических мощностей, тогда как сейчас она меняется ежедневно из-за новых повреждений.

Ранее об этом писал The Insider: подобных проблем и ограничений не было даже в период энергетической блокады Крыма в 2015 году, когда полуостров был обесточен из-за повреждения ЛЭП в Херсонской области украинскими и крымскотатарскими активистами. Тогда на полгода Крым попал в зависимость от резервных источников питания, благодаря которым в частности работали больницы. Проблем с поставками топлива для этих источников тогда не было. Сейчас аналогично многие заведения полуострова переходят на работу от генераторов. Однако как они будут работать дальше, с учетом отсутствия топлива, пока неизвестно.