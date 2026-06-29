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Новости

Иркутская полиция начала задерживать перекупщиков бензина. Ранее губернатор просил МВД пресекать перепродажу топлива

The Insider
Фото: «Иркутск сегодня»

Фото: «Иркутск сегодня»

В Иркутске за минувшие сутки полицейские задержали четырех людей, продававших с рук бензин. Как сообщает управление МВД по Иркутской области, на задержанных составили протоколы по статье о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП).

Один из задержанных, 20-летний житель Иркутска, разместил в интернете объявление о продаже бензина по цене 250 рублей за литр. Оперативники под видом покупателей договорились о сделке и приехали на встречу с продавцом. В остальных случаях незаконная торговля велась рядом с АЗС.

В сообщении полиции также говорится, что попытка продать топливо в канистре вопреки запрету властей региона ведет к административной ответственности по статье «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» (20.6.1 КоАП РФ).

27 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о введении «режима повышенной готовности». «На АЗС сети „Роснефть“ вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака», — писал глава региона.

Кроме того, Кобзев обратился к руководству полиции с просьбой «предупреждать и пресекать попытки и факты продажи топлива, идущие вразрез с законом» и организовать патрулирование мест продажи топлива.

На фоне ударов ВСУ по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре в России начался дефицит топлива. По данным The Insider на 26 июня, ограничения на продажу топлива наблюдаются уже в 84 регионах России и оккупированных территориях. Региональные власти объясняют происходящее «перестраиванием логистики», высоким сезонным спросом и другими причинами.

В ФАС сообщали, что «Авито», Ozon и Wildberries запретили размещать объявления о продаже бензина.

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