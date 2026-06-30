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Правительство собирается снизить стандарты топлива до «Евро-2» — «Коммерсантъ»

The Insider
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Правительство России может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизтоплива экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления. Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.

По данным издания, власти рассматривают эту меру для насыщения внутреннего топливного рынка. Также может быть разрешен импорт бензина с пониженными характеристиками, на который не будут распространяться требования технических регламентов ЕАЭС. Для бензина содержание метанола планируется ограничить 3%.

Сейчас действующий техрегламент предусматривает для бензина и дизтоплива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 мг на 1 кг. Для «Евро-2» допускается до 500 мг на 1 кг. 

Аналитики отмечают, что снижение стандартов позволит использовать нафту без глубокой переработки и может увеличить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Однако для современных автомобилей топливо «Евро-2» может быть небезопасным.

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