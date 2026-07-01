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Новости

Россия начала закупать бензин в Индии из-за дефицита топлива после украинских ударов по НПЗ — Reuters

The Insider
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия начала морские поставки бензина из Индии, чтобы смягчить дефицит топлива, возникший после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, утверждают отраслевые источники агентства Reuters. По их словам, из Индии в РФ уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина.

Речь идет о двух танкерах с партиями по 30–40 тысяч тонн каждый. Еще один собеседник агентства сообщил, что Россия в целом планирует импортировать около 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран.

Среди поставщиков также называют Беларусь, которая уже экспортирует топливо в Россию. По расчетам Reuters, в первой половине июня Беларусь почти втрое увеличила железнодорожные поставки бензина в Россию — до более чем 70 тысяч тонн — по сравнению с первой половиной мая.

Как отмечает Reuters, летом потребление бензина в России составляет не менее 110 тысяч тонн в день. При этом пока неизвестно, какой именно индийский нефтепереработчик будет поставлять бензин России.

Накануне в Кремле признались, что ведут переговоры с другими странами об импорте топлива. По словам Владимира Путина, удары украинских беспилотников по НПЗ привели к дефициту топлива в некоторых регионах, но власти справляются с ситуацией. 

На прошлой неделе Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые должны помочь справиться с дефицитом топлива. В частности они предусматривают субсидии на импорт бензина, привязанные к стоимости поставок из Индии. При этом республика резко нарастила закупки российской нефти. По предварительным данным Kpler и LSEG, в июне индийские НПЗ получали из России около 2,7 млн баррелей нефти в день. Российская нефть составила более половины всего индийского импорта нефти против 36,5% в мае.

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