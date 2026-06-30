Песков подтвердил, что Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия осуществляет контакты с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов, передает «Интерфакс».

«По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются», — сказал Песков, отвечая на вопрос, с какими странами обсуждается возможность поставок.

По его словам, импорт может начаться в случае достижения договоренностей.

«Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается ситуацией на топливном рынке. Вопрос о том, рассматривает ли правительство возможность снизить стандарт выпускаемого топлива до «Евро-2», он переадресовал в аппарат Новака.



Ранее Reuters писало со ссылкой на источников в отрасли, что Россия ведет переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92, чтобы закрыть дефицит топлива.