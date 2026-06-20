Производство бензина в России упало на четверть год от года и по сравнению с мартом из-за атак дронов на НПЗ

Атаки беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России привели к тому, что к концу второй декады июня выпуск автомобильного бензина в стране упал на 25% относительно показателей июня прошлого года — об этом со ссылкой на расчеты отраслевых источников сообщает Reuters. По тем же оценкам, за прошедшую неделю производство сократилось на 25% и по отношению к марту этого года, когда участились удары по НПЗ.

Источники приводят такую динамику падения: в марте суточный объем выпуска автобензина оценивался на уровне 120 тыс. тонн, в апреле — около 110 тыс. тонн, а в мае — около 100 тыс. тонн в сутки. В первой половине июня производство держалось примерно на майском уровне, однако ситуация резко изменилась после того, как за последнюю неделю остановились сразу два крупных производителя бензина — Московский НПЗ и татарстанский ТАНЕКО.

Из-за этого с рынка исчезли дополнительно около 15 тыс. тонн в сутки, в результате чего суточный выпуск опустился до примерно 85 тыс. тонн — это на 25 тыс. тонн, или 23%, меньше летнего внутреннего спроса, который специалисты отрасли оценивают как минимум в 110 тыс. тонн в сутки. По расчетам источников Reuters, действующие НПЗ, у которых есть свободные мощности, способны компенсировать лишь около 5 тыс. тонн из этого провала.

Частично нехватку топлива покрывают поставки из Беларуси — трейдеры оценивают их в 100–150 тыс. тонн в месяц, — а также накопленные нефтекомпаниями и независимыми трейдерами запасы, сформированные в конце зимы и начале весны. Кроме того, по данным источников в отрасли, Россия начала наращивать морской импорт бензина.

Среди прочих способов нарастить ресурс топлива, отмечают источники Reuters, — снижение требований к качеству топлива до уровня Евро-3: с декабря прошлого года переработчикам разрешено использовать в производстве до 42% ароматических соединений против 35% для стандарта Евро-5, что теоретически может добавить к выпуску до 200 тыс. тонн в месяц.

Дополнительный резерв источники видят в возобновлении применения монометиланилина — октаноповышающей добавки, запрещенной для Евро-5 последние десять лет, а также в межзаводской кооперации, когда нафта с НПЗ простой переработки направляется на заводы, где остановлена первичная переработка, но работают установки по производству высокооктановых компонентов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июня украинские беспилотники вновь атаковали Московский НПЗ в Капотне — по данным OSINT-аналитиков, удар пришелся по нескольким ключевым производственным установкам завода, который обеспечивает до 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине.