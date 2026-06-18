OSINT-аналитики сообщили о поражении нескольких ключевых установок Московского НПЗ

Украинские беспилотники в ночь на 18 июня вновь атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Судя по опубликованным фото и видео, удар пришелся сразу по нескольким ключевым объектам предприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что нескольким БПЛА удалось достичь территории завода. Это уже третья атака на Московский НПЗ менее чем за месяц и вторая за последние два дня.

Telegram-канал Astra насчитал не менее пяти очагов возгорания на территории НПЗ. Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» утверждает, что попадания зафиксированы по резервуарному парку, установке каталитического крекинга Г-43-107, району установки висбрекинга, а также комбинированной установке по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и олигомеризата.

Дополнительный анализ опубликовал украинский OSINT-аналитик Dnipro Osint («Гарбуз»). По его данным, на видео с места удара видны многочисленные очаги пожара и как минимум одна детонация резервуара или цистерны (предварительная геолокация очагов возгорания).