OSINT-аналитики сообщили о поражении нескольких ключевых установок Московского НПЗ

Украинские беспилотники в ночь на 18 июня вновь атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Судя по опубликованным фото и видео, удар пришелся сразу по нескольким ключевым объектам предприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что нескольким БПЛА удалось достичь территории завода. Это уже третья атака на Московский НПЗ менее чем за месяц и вторая за последние два дня.
Telegram-канал Astra насчитал не менее пяти очагов возгорания на территории НПЗ. Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» утверждает, что попадания зафиксированы по резервуарному парку, установке каталитического крекинга Г-43-107, району установки висбрекинга, а также комбинированной установке по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и олигомеризата.
Дополнительный анализ опубликовал украинский OSINT-аналитик Dnipro Osint («Гарбуз»). По его данным, на видео с места удара видны многочисленные очаги пожара и как минимум одна детонация резервуара или цистерны (предварительная геолокация очагов возгорания).
Если информация о поражении установки каталитического крекинга подтвердится, это будет уже второй удар по ключевым производственным мощностям Московского НПЗ за последние несколько дней. По данным Reuters, в ночь на 16 июня украинские беспилотники атаковали основную установку первичной переработки нефти, обеспечивающую около 53% мощности предприятия. После той атаки завод приостановил работу.
Каталитический крекинг является одним из важнейших процессов нефтепереработки и используется для производства высокооктанового бензина. Установка висбрекинга позволяет перерабатывать тяжелые нефтяные остатки, а производство МТБЭ обеспечивает выпуск компонента, используемого для повышения октанового числа топлива. Таким образом, речь может идти не только о повреждении резервуаров хранения, но и о воздействии на производственную инфраструктуру предприятия.
Московский НПЗ перерабатывает до 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% потребностей Москвы в топливе и до 70% потребностей Московского региона в бензине и авиационном керосине.