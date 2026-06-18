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Новости

Дроны второй раз за два дня атаковали Московский НПЗ в Капотне. Начался сильный пожар

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Украинские БПЛА в ночь на 18 июня атаковали Московский НПЗ в Капотне на юго-востоке российской столицы. «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Судя фото и видео, опубликованных Telegram-каналами Astra и Exilenova+, на территории нефтеперерабатывающего завода возник сильный пожар. Astra насчитала не менее пяти очагов возгорания. Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» пишет, что на территории Московского НПЗ зафиксированы попадания по резервуарному парку, установке каталитического крекинга Г-43-107, району установки висбрекинга, а также установке по производству метил-трет-бутилового эфира и олигомеризата.

Московский НПЗ уже был атакован в ночь на 16 июня. По данным источников Reuters, тогда удар пришелся по основной установке первичной переработки нефти, которая обеспечивает 53% мощности предприятия. После атаки завод приостановил работу. Еще одной атаке беспилотников предприятие подверглось в мае.

Мощность НПЗ в Капотне составляет 11 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% потребностей Москвы в топливе и 70% потребностей Московского региона в бензине и авиакеросине. 

В подмосковном Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьëв. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Собянина, в общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Согласно утренней сводке Минобороны России, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА над  Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, а также аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

В результате атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Гуково Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о гибели человека в Гуково, еще двое ранены.

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