«Одной заправкой можно сгубить форсунки на $6 тысяч». Снижение качества бензина ударит по владельцам современных автомобилей — автоэксперт

Российские власти на фоне ударов по НПЗ и перебоев с топливом разрешили отдельным заводам выпускать бензин и дизель с показателями качества ниже стандарта «Евро-5». Как рассказал The Insider автоэксперт Алексей Мочалов, это в первую очередь скажется на владельцах современных автомобилей, рассчитанных на низкосернистое топливо:

«Это в первую очередь ударит по владельцам современных автомобилей, у которых всё настроено на низкосернистый бензин. У них начнут умирать катализаторы и садиться фильтры. Плюс свечи зажигания, питания и так далее. Возможно, что это случится не в первый день и не в первый месяц, но люди будут чаще обращаться в сервис с сигналами на приборной панели, плюс будут проблемы с запуском зимой. В общем, весь спектр приключений.

В России бензин и без того никогда не был сильно хорошим, хотя на заводах „Татнефть“ он был качественным. Но в целом по стране бензин был некачественный для современных автомобилей. Понижения качества не заметят только владельцы старого автопарка, старше 10–15 лет.

С дизелем примерно то же самое, просто системы чуть отличаются. Но система так же будет чаще выходить из строя, потому что ей придется бороться с грязным топливом. Во всех странах, где идет забота об экологии, эти две линии движутся параллельно: НПЗ улучшают качество топлива, а автопроизводители создают всё более экологичные автомобили, которые очень требовательны к чистоте топлива. Одно без другого не будет жить.

Если мы начнем заправлять в современное авто топливо стандарта начала 2000-х годов, а это „Евро-3“, к чему сейчас идет Россия, то современные машины, которые гораздо более тонко настроены, этого не оценят. Крайним, как всегда, будет потребитель.

По сути, рекомендация только одна: если у людей есть возможность, современные машины надо беречь. Купите старые „Жигули“ и переживите нынешние времена. В 2022–2023 годах было продано много машин, произведенных под „Евро-2“. Когда были перебои с поставками компонентов и не было катализаторов, был момент, когда такие авто с низким экологическим классом производили. В этом случае проблем не будет. Но для экологии, конечно, всё это крайне неполезно.

Визуально понять, что вы залили топливо более низкого качества, невозможно, но на заправках есть сертификат. Каждый раз, когда бензовоз привозит новую партию топлива на заправку, он привозит и сертификат. Если владелец авто внимательно относится к своему транспорту, лучше запрашивать у оператора бензоколонки сертификат. Он обычно находится на информационном стенде — там же, где лицензия и документы. Предоставить сертификат обязаны.

Информировать по умолчанию никто не обязан, да и не будет делать никогда. Судьба человека в его собственных руках, поэтому нужно осознанно к этому относиться. Люди, которые ездят на современных машинах по России, в принципе имеют такую привычку. Многие и до 2022 года, кто ездил, допустим, на современных дизельных машинах в республику Дагестан, всегда спрашивали на заправках: „Можно ли вот такую машину заправить?“ — потому что там часто был контрафакт. Если оператор начинает плавать, ты просто переезжаешь на другую заправку.

Даже тогда эти поломки стоили тысячи долларов. Топливное оборудование стоит дорого. Одна форсунка может стоить под тысячу долларов, а в двигателе, допустим, шесть цилиндров, и вот одной заправкой можно сгубить $6 тысяч. Поэтому каждый автолюбитель должен спрашивать на заправках сертификат».