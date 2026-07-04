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Новости

В Калининградской области частично возобновили продажу топлива после вмешательства Путина. Ранее местные власти отрицали перебои в поставках

The Insider
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На 11 АЗС сети «Балтнефть» в Калининграде и Калининградской области возобновили ограниченную продажу бензина и дизельного топлива в розницу, сообщает «Коммерсантъ». На заправках «с большим количеством колонок», отобранных чиновниками для возобновления продаж, будет отпускаться 30 л бензина АИ-92 и 60 л дизельного топлива. 

«Проанализировали <...> графики дополнительных поставок на июль с учетом поручения президента. Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи», — заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных после совещания о ситуации на топливном рынке. 

Ранее Беспрозванных попросил Путина о дополнительных поставках топлива в регион. Еще 23 июня Беспрозванных утверждал, что в регионе есть как минимум месячный запас топлива, а ситуацию называл стабильной. Ограничения на части АЗС он тогда объяснял исключительно повышенным спросом со стороны автомобилистов.

Однако уже 29 июня губернатор признал, что ситуация с топливом «действительно непростая». По его словам, на многих заправках образовались очереди, бензин быстро заканчивается, часть небольших АЗС прекратила работу, а некоторые обслуживают только юридических лиц. Тогда же он сообщил, что договорился с федеральными властями об увеличении поставок топлива после встречи с вице-премьером Александром Новаком.

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