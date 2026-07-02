Губернатор Калининградской области, ранее говоривший об отсутствии дефицита топлива и искусственном ажиотаже, попросил Путина о поставках

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал Песков.

Еще 23 июня Беспрозванных утверждал, что в регионе есть как минимум месячный запас топлива, а ситуацию называл стабильной. Ограничения на части АЗС он тогда объяснял исключительно повышенным спросом со стороны автомобилистов.

Однако уже 29 июня губернатор признал, что ситуация с топливом «действительно непростая». По его словам, на многих заправках образовались очереди, бензин быстро заканчивается, часть небольших АЗС прекратила работу, а некоторые обслуживают только юридических лиц. Тогда же он сообщил, что договорился с федеральными властями об увеличении поставок топлива после встречи с вице-премьером Александром Новаком.

Накануне сам Новак заявил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов. Вместе с тем он поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить дополнительные меры по стабилизации ситуации в «наиболее уязвимых регионах», где, по его словам, требуется принятие адресных решений.