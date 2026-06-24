Московский НПЗ не будет работать как минимум полгода из-за ударов дронами — Reuters

На восстановление Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадавшего в результате украинских атак беспилотниками, потребуется как минимум шесть месяцев, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Как отмечает Reuters, украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже привели к сокращению перерабатывающих мощностей, дефициту нефтепродуктов, росту цен на топливо и очередям на заправках в ряде регионов страны.

Московский НПЗ — крупнейший поставщик топлива для Московского региона и дочерняя компания ПАО «Газпром нефть». Завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы и обеспечивает нефтепродуктами российскую столицу. По данным агентства, в 2024 году НПЗ переработал 11,6 млн тонн сырой нефти и произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

В июне предприятие дважды подвергалось атаке украинский дронов.