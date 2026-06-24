Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

74.62

EUR

85.48

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

527

 

 

 

 

 

Новости

Московский НПЗ не будет работать как минимум полгода из-за ударов дронами — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

На восстановление Московского нефтеперерабатывающего завода, пострадавшего в результате украинских атак беспилотниками, потребуется как минимум шесть месяцев, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Как отмечает Reuters, украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже привели к сокращению перерабатывающих мощностей, дефициту нефтепродуктов, росту цен на топливо и очередям на заправках в ряде регионов страны.

Московский НПЗ — крупнейший поставщик топлива для Московского региона и дочерняя компания ПАО «Газпром нефть». Завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы и обеспечивает нефтепродуктами российскую столицу. По данным агентства, в 2024 году НПЗ переработал 11,6 млн тонн сырой нефти и произвел 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн битума.

В июне предприятие дважды подвергалось атаке украинский дронов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  3. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  4. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  5. Черные дыры Европы. Как ЕС легализует офшорные лагеря и бесправие для мигрантов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте