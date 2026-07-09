Саратовский НПЗ остановил переработку нефти после атаки дронов — Reuters

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в среду прекратил переработку нефти из-за повреждений, полученных в результате атаки беспилотников. Об этом агентству Reuters рассказали два источника, знакомых с ситуацией. По их данным, дроны поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки — единственную такую установку на предприятии.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в среду сообщал, что в результате удара один человек погиб, еще несколько получили ранения, а также повреждены объекты, которые он назвал «гражданскими промышленными». Какие именно предприятия пострадали, чиновник не уточнил, при этом украинские военные заявили об ударе именно по Саратовскому НПЗ.

Со среды, 8 июля, топливо Саратовского НПЗ не выставляется на торги Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, следует из биржевых данных. Завод уже останавливал работу после атак беспилотников в марте и мае. В 2024 году предприятие переработало 5,8 млн тонн нефти — 2,2% всей российской нефтепереработки, произведя 1,2 млн тонн бензина, 1,9 млн тонн дизельного топлива и 1 млн тонн мазута.

В последние месяцы Украина усилила удары по российской энергетической инфраструктуре. Атаки привели к дефициту топлива в России — длинным очередям на заправках, росту цен и ограничениям на экспорт горючего. Ранее на этой неделе после атаки украинских дронов остановил работу и Омский НПЗ — крупнейший в России.

В ту же ночь беспилотники атаковали промзону Нижнекамска в Татарстане, где расположены НПЗ «Татнефти» и предприятие ТАИФ-НК, а в Таганрогском заливе были повреждены два танкера, шедшие в Ростов-на-Дону.