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Новости

Украинские дроны атаковали Саратовский НПЗ и нефтехимическое предприятие в Татарстане. Также поражены два танкера в Ростовской области

The Insider
Пожар в промзоне Нижнекамска после налета дронов. Фото: Exilenova+

Пожар в промзоне Нижнекамска после налета дронов. Фото: Exilenova+

Украинские БПЛА в ночь на 8 июля атаковали Саратовскую область. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, один человек погиб, несколько пострадали; «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры». OSINT-анализ Astra показал, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, там начался пожар.

Саратовский НПЗ уже был атакован в мае. Предприятие принадлежит «Роснефти». По данным на 2023 год объем переработки нефти там достигал 4,8 млн тонн.

Жители Нижнекамска (Татарстан) сообщали ночью о взрывах и пожаре. По данным Astra, в городе горит промзона, где находятся, в частности, НПЗ «Татнефти» и предприятие АО «ТАИФ-НК». Эти предприятия уже были атакованы 12 июня. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что атаке подверглось нефтехимическое предприятие «Нижнекамскнефтехим».

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«Сегодня в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Тяжелых последствий удалось избежать», — написал в своем Telegram-канале мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

В Таганрогском заливе в результате атаки дронов повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Два человека пострадали, с одного из судов пришлось эвакуировать экипаж. «Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло», — заявил Слюсарь.

OSINT-анализ Astra подтверждает пожар на военном аэродроме Борисоглебск в Воронежской области, которая также подверглась атаке беспилотников минувшей ночью.

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