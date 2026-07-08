Украинские дроны атаковали Саратовский НПЗ и нефтехимическое предприятие в Татарстане. Также поражены два танкера в Ростовской области

Украинские БПЛА в ночь на 8 июля атаковали Саратовскую область. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, один человек погиб, несколько пострадали; «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры». OSINT-анализ Astra показал, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, там начался пожар.

Саратовский НПЗ уже был атакован в мае. Предприятие принадлежит «Роснефти». По данным на 2023 год объем переработки нефти там достигал 4,8 млн тонн.

Жители Нижнекамска (Татарстан) сообщали ночью о взрывах и пожаре. По данным Astra, в городе горит промзона, где находятся, в частности, НПЗ «Татнефти» и предприятие АО «ТАИФ-НК». Эти предприятия уже были атакованы 12 июня. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что атаке подверглось нефтехимическое предприятие «Нижнекамскнефтехим».