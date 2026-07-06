Пожар вспыхнул в районе НПЗ в Ярославле после воздушной атаки. В Ленобласти повреждены объекты у портов Усть-Луга и Высоцк

Официально о попадании по предприятию власти региона не сообщали. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ночью объявил о беспилотной опасности и сообщил, что регион подвергается атаке украинских БПЛА. Он призвал жителей покинуть открытые участки, укрыться в зданиях, зашторить окна, отойти от них на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.

Во время атаки власти перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Этот участок как раз находится в районе НПЗ. После 7 утра Евраев сообщил, что перекрытие снято, а движение восстановлено. При этом угроза беспилотной опасности сохранялась.

Позже губернатор отчитался, что на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ сбили более 70 беспилотников. По его словам, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, и призвал жителей не приближаться к ним.

Украинские мониторинговые каналы также сообщали об атаке на НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Официальных сообщений Генштаба ВСУ об ударе по заводу и его последствиях на момент публикации не было.