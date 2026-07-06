Пожар вспыхнул в районе НПЗ в Ярославле после воздушной атаки. В Ленобласти повреждены объекты у портов Усть-Луга и Высоцк

В Ярославле после атаки беспилотников вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО «Славнефть-ЯНОС». Фото и видео с задымлением публиковали очевидцы. Как пишет издание Astra, дым поднимается над площадкой НПЗ.
Данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS, которые проанализировал The Insider, также показывают тепловую аномалию на территории НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Она находится в районе факельного хозяйства предприятия. При этом данные FIRMS сами по себе не позволяют установить причину тепловой аномалии. Она могла быть связана как с пожаром после атаки, так и со штатной работой факельной установки, где сжигаются технологические газы. На это также указывают расположение точки и невысокая мощность теплового излучения.
Официально о попадании по предприятию власти региона не сообщали. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ночью объявил о беспилотной опасности и сообщил, что регион подвергается атаке украинских БПЛА. Он призвал жителей покинуть открытые участки, укрыться в зданиях, зашторить окна, отойти от них на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.
Во время атаки власти перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Этот участок как раз находится в районе НПЗ. После 7 утра Евраев сообщил, что перекрытие снято, а движение восстановлено. При этом угроза беспилотной опасности сохранялась.
Позже губернатор отчитался, что на подлете к Ярославлю силы ПВО и РЭБ сбили более 70 беспилотников. По его словам, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Евраев предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, и призвал жителей не приближаться к ним.
Украинские мониторинговые каналы также сообщали об атаке на НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Официальных сообщений Генштаба ВСУ об ударе по заводу и его последствиях на момент публикации не было.
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в среднем перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в число крупнейших НПЗ России. Завод является основным перерабатывающим активом ПАО «НГК „Славнефть“», которое контролируется «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Предприятие ранее уже подвергалось налету дронов.
Ночью беспилотники также атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбиты более 60 украинских БПЛА. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Предварительно, пострадавших в Ленинградской области нет. На местах падения беспилотников работают дежурные службы.
В аэропорту Пулково вводились ограничения на полеты. В последние месяцы порты в Ленинградской области неоднократно подвергались ударам беспилотников.