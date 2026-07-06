Губернатор Ярославской области назвал атаки на НПЗ «единственной причиной» дефицита бензина в России

Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали «единственной причиной» перебоев с поставками бензина в стране — такое мнение в интервью изданию RTVI высказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее в правительстве объясняли дефицит «логистическими проблемами».

Евраев поясняет, что «ажиотажный спрос» на топливо в стране возник из-за перебоев в работе предприятий — часть из них на время прекращали работу из-за последствий украинских ударов. Наложился также летний период — сезон отпусков и автомобильных поездок и традиционный для НПЗ период профилактики.

Однако, по словам губернатора, удары по энергоинфраструктуре — главная причина дефицита топлива. На уточняющий вопрос журналистки RTVI он ответил, что это «единственная» причина кризиса.