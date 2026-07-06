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Новости

Губернатор Ярославской области назвал атаки на НПЗ «единственной причиной» дефицита бензина в России

The Insider
Фото: последствия удара по НПЗ в Капотне, 16 июня 2026

Фото: последствия удара по НПЗ в Капотне, 16 июня 2026

Атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали «единственной причиной» перебоев с поставками бензина в стране — такое мнение в интервью изданию RTVI высказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее в правительстве объясняли дефицит «логистическими проблемами». 

Евраев поясняет, что «ажиотажный спрос» на топливо в стране возник из-за перебоев в работе предприятий — часть из них на время прекращали работу из-за последствий украинских ударов. Наложился также летний период — сезон отпусков и автомобильных поездок и традиционный для НПЗ период профилактики. 

Однако, по словам губернатора, удары по энергоинфраструктуре — главная причина дефицита топлива. На уточняющий вопрос журналистки RTVI он ответил, что это «единственная» причина кризиса. 

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На прошлой неделе при этом перебои на топливном рынке в правительстве РФ объяснили логистическими проблемами. Вице-премьер Александр Новак выдвинул версию, согласно которой перебои с топливом — это «отдельные случаи», а связаны они в основном с «логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС». В конце июня отрицал кризис и глава Минфина Антон Силуанов: он уверял, что рост цен есть лишь на некоторых независимых АЗС, а в остальных случаях если он и есть, то «незначительный». 

С момента начала топливного кризиса в России (с острым дефицитом регионы последовательно сталкиваются с конца мая) губернаторы российских регионов стали главным публичным лицом кризиса. Например, к концу июня The Insider фиксировал публичные заявления губернаторов и муниципальных властей по топливной ситуации как минимум в 42 российских и оккупированных регионах.

Владимир Путин впервые прокомментировал топливный кризис тогда же — в конце прошлого месяца в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Тогда он признал, что украинские удары по инфраструктурным объектам «создают проблемы», в стране есть «определенный дефицит» топлива — особенно в плане снабжения Крыма и Севастополя, но он «не критический».

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