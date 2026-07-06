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Новости

ФАС завела дело против шести операторов АЗС Подмосковья из-за роста цен

The Insider
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело, фигурантами которого стали шесть операторов автозаправок в Московском регионе. Поводом стало резкое повышение ими цен на топливо, говорится в заявлении службы, которое цитирует «Интерфакс». 

По версии ведомства, компании нарушили закон «О защите конкуренции» — он запрещает картели или соглашения между конкурирующими компаниями. Шесть заправочных сетей одновременно подняли розничные цены на топливо. 

ФАС перечисляет компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и одного неназванного индивидуального предпринимателя. 

Известно также об антимонопольных делах в Оренбургской и Саратовской областях. 

В июне ограничения или перебои с продажей топлива фиксировались в 88 из 89 подконтрольных России регионов. Во многих регионах дефицит топлива сопровождался ростом цен. Минэнерго тем временем заявило о планах снизить обязательные продажи дизеля на бирже с 16 до 10% от объема производства. 

Топливный кризис в России последовал за масштабными ударами ВСУ по российской энергетической инфраструктуре. Согласно последним подсчетам, с начала 2026-го украинские беспилотники как минимум 194 раза успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы — это в 11 раз больше, чем за тот же период 2025 года. 

На этом фоне, как пишет издание «Верстка», администрация президента потребовала от крупных подконтрольных медиа не публиковать изображения и видео последствий ударов ВСУ по российской территории. Им, напротив, «настоятельно рекомендовали больше показывать успехи» российских ударов по украинским городам. Один из собеседников издания в крупном провластном издании, например, сообщил, что в АП это требование объяснили «дисбалансом контроля» пропаганды властями двух стран. Например, считается, что если Киев «добился практически полного отсутствия» в украинских медиа видео и фото последствий российских ударов по военным объектам, то «у нас они во всех ракурсах и на любой вкус».

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