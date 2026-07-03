Минэнерго заявило о планах снизить обязательные продажи дизеля на бирже с 16% до 10%

Минэнерго планирует снизить норматив обязательных продаж дизельного топлива на Петербургской бирже с 16% до 10% от объема производства. Об этом ведомство сообщило ТАСС, информацию также подтвердили РБК и «Интерфаксу».

«Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%»,— заявили в Минэнерго.

Сроки действия меры в ведомстве не уточнили.

По данным РБК, вопрос обсуждали 2 июля на совещании по ситуации на топливном рынке у вице-премьера Александра Новака. Высвободившиеся после снижения биржевого норматива объемы дизеля предполагается направить аграриям. Профильные ведомства должны представить правительству необходимые документы и отчет о принятых мерах до 6 июля, пишет РБК со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

На бирже формируется оптовая цена топлива, на которую ориентируются участники российского рынка. Власти и ФАС ранее последовательно выступали за увеличение обязательной доли биржевых продаж: это должно давать независимым АЗС и поставщикам доступ к топливу, а также обеспечивать рыночные цены при сделках внутри вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Однако в условиях топливного кризиса власти решили сократить объемы, которые нефтяные компании обязаны продавать через биржу, чтобы направлять топливо адресно — в том числе сельхозпроизводителям и социально значимым потребителям. Для независимых участников рынка это может означать сокращение доступного на бирже ресурса.

Проблемы с горючим уже затронули уборочную кампанию. По данным «Коммерсанта», к 1 июля в России обмолотили 1,3–1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 3% запланированной площади. Годом ранее к этой дате было убрано 4,2–4,6 млн га — около 9% посевов. Эксперты и участники аграрного рынка связывали отставание на одну-две недели не только с холодной и дождливой погодой, но и с перебоями в поставках топлива и его подорожанием.

По оценке партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, нехватка горючего сокращает суточный объем работ аграриев в среднем на 2–4%. В отдельных регионах поставки, которые обычно занимали 1–3 дня, растянулись до 5–10 дней. При этом крупные хозяйства, по данным собеседников «Коммерсанта», пока располагают запасами дизеля и в целом обеспечены им для уборки и осеннего сева.

Накануне правительство уже снизило норматив обязательных продаж бензина пятого класса на бирже — с 15% до 10% от объема производства. Эта мера действует с 1 июля по 30 сентября и, как заявляли власти, должна стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что аналогичный сниженный норматив для дизеля также будет временным и может действовать несколько ближайших месяцев.

Еще 2 июля источники «Интерфакса» утверждали, что норматив для дизельного топлива менять не планируют. Теперь Минэнерго заявило, что снижение норматива готовится. В июне ограничения или перебои с продажей топлива фиксировались в 88 из 89 подконтрольных России регионов, а ФАС поручала усилить контроль за поставками горючего сельхозпроизводителям.