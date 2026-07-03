Сроки сбора урожая в России сдвинули на одну-две недели на фоне дефицита топлива — «Коммерсантъ»

Российские аграрии начали уборку урожая с отставанием на одну-две недели по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ». На 1 июля в стране обмолотили 1,3–1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур — 3% от запланированной площади. Годом ранее к той же дате было убрано 4,2–4,6 млн га, или 9% посевов. По словам экспертов и участников аграрного рынка, на темпы кампании повлияли холодная и дождливая погода, перебои с поставками топлива и его подорожание.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил газете, что на юге России сроки начала уборки сдвинулись на 7–14 дней. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина оценила задержку вегетации в центральных регионах, на юге и в Поволжье в среднем в 10–14 дней. В Минсельхозе заявили «Коммерсанту», что в отдельных регионах посевная началась позднее из-за погоды и это отразилось на сроках уборки.

Уборка уже началась для озимого ячменя и пшеницы, вскоре должен созреть рапс, уточнил Рылько. Однако задержка создает риск накопления большого объема урожая на значительной территории. Корягина не исключила, что нехватка горючего дополнительно сдвигает график: из-за нее компании в среднем теряют 2–4% суточного объема работ.

По данным Neo, в некоторых регионах аграрии столкнулись с нехваткой топлива на тендерах и у перекупщиков, а также с задержками уже согласованных поставок. Доставка горючего, которая обычно занимает 1–3 дня, теперь может растягиваться на 5–10 дней. Наиболее остро проблема, по оценке Корягиной, стоит в регионах, удаленных от нефтеперерабатывающих заводов.

Два источника «Коммерсанта» на аграрном рынке заявили, что у крупных компаний пока нет существенного дефицита дизтоплива для комбайнов и другой техники, поскольку они располагают запасами. Директор «Совэкона» Андрей Сизов сказал газете, что крупные хозяйства в целом обеспечены дизельным топливом до конца 2026 года — его должно хватить на уборку и сев озимых.

Расходы аграриев растут из-за подорожания топлива. По данным Петербургской биржи, 2 июля летнее дизельное топливо по индексу европейской части России подорожало на 1,09%, до 74,92 тысячи рублей за тонну. За год котировки выросли в 1,3 раза. Росстат сообщал, что на 29 июня дизтопливо в рознице стоило в среднем 84,8 рубля за литр — на 18,7% больше, чем годом ранее.

Подорожание топлива осложняет и вывоз зерна с полей. Источник «Коммерсанта» на аграрном рынке пояснил, что у производителей обычно нет собственного грузового транспорта, а найти машины у подрядчиков на фоне дефицита бензина стало сложнее. Согласно Neo, тарифы на автоперевозку зерна выросли в среднем на 20–30%. В Центре ценовых индексов также фиксируют ухудшение ситуации на железнодорожной сети юга России: это увеличивает сроки доставки аграрных грузов и затрудняет их прогнозирование. За год железнодорожная логистика подорожала в среднем на 13%, а перевалка в портах, по данным Neo, — на 10–15%.

Переложить эти расходы в цены аграриям сложно, отмечают собеседники газеты. Рылько объяснил, что внутренние цены на пшеницу зависят от мировой конъюнктуры, а за рубежом они снижаются в ожидании хорошего урожая. По словам Сизова, экспортеры при этом могут добиваться снижения закупочных цен на зерно, хотя расходы на логистику растут. Корягина считает, что рентабельность хозяйств с низкой урожайностью и большой долей арендованных земель может составить 0–0,5% или оказаться отрицательной.

Топливный кризис к 30 июня затронул 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. Ограничения на продажу топлива и перебои с его поставками вводили в том числе в Республике Алтай, Пензенской области, Башкортостане, Краснодарском крае, аннексированных Крыму и Севастополе. На этом фоне российские власти начали обсуждать импорт нефтепродуктов, а Росстат за неделю с 23 по 29 июня зафиксировал рост средних цен на бензин на 1,6% и на дизельное топливо — на 2,2%.

Дефицит топлива возник после многомесячной серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. The Insider еще осенью 2025 года писал, что украинская стратегия DeepStrike, включающая регулярные удары по российским НПЗ и другой топливной инфраструктуре, может привести к системным перебоям с топливом на внутреннем рынке в 2026 году.