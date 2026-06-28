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Новости

В России снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%

The Insider
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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10% на три месяца, начиная с 1 июля. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

«Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено», - заявил Новак журналистам на съезде партии "Единая Россия".

Норматив обязательных биржевых продаж - доля производимого топлива, которую нефтеперерабатывающие компании обязаны реализовывать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Он был установлен для формирования прозрачных рыночных индикаторов цен и насыщения внутреннего рынка топливом. 

Инициатива по снижению норматива была выдвинута 17 июня Федеральной антимонопольной службой и Минэнерго. Высвободившиеся объемы планировалось адресно направить сельскозяйственным предприятиям и другим "социально значимым потребителям". Норматив биржевой продажи дизельного топлива останется без изменений - на уровне 16%. 

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