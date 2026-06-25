Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

74.77

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

161

 

 

 

 

 

Новости

Региональный оператор остановил мусоровозы в Забайкалье из-за нехватки бензина. Ранее с него взыскали 112 млн рублей за срывы вывоза мусора

The Insider
Фото: «Яндекс»

Фото: «Яндекс»

Региональный оператор по вывозу мусора «Олерон+» сообщил о временной остановке работы мусоровозов в четырех районах Забайкальского края из-за отсутствия топлива. Ранее суд взыскал с компании более 112 млн рублей после тысяч жалоб жителей на переполненные контейнеры и нарушения графика вывоза отходов.

Работу мусоровозов приостановили в Чернышевском, Сретенском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском районах, говорится в сообщении «Олерон+». В компании заявили, что возобновят услугу после «стабилизации ситуации» с топливом, а отходы с переполненных площадок будут вывозить в обязательном порядке.

«Олерон+» — действующий региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами во всем Забайкальском крае. Качество его работы неоднократно становилось предметом жалоб жителей и претензий властей. В мае краевое Минприроды сообщило, что Арбитражный суд взыскал с компании более 112 млн рублей субсидии: ведомство указывало на более чем две тысячи сообщений о переполненных контейнерных площадках, несвоевременном вывозе мусора и антисанитарии.

Проблемы с вывозом отходов у «Олерон+» продолжались и в последние месяцы. В июне компанию оштрафовали за нерегулярный вывоз мусора в селе Калга, а жители одного из округов края жаловались, что мусоровоза у них не было около года. Власти среди причин сбоев также называли изношенный парк техники: по оценке министра природных ресурсов Павла Волжина, для устойчивой работы в регионе требуется около 120 мусоровозов.

21 июня Волжин сообщил, что правительство края создало компанию «Забайкальский региональный оператор», которая должна заменить «Олерон+». По его словам, новый оператор уже получил руководителя и оформляет лицензию, полностью запустить его власти рассчитывают осенью или зимой 2026 года.

Перебои с вывозом мусора произошли на фоне дефицита бензина в Забайкалье. В Чите и нескольких районах края на АЗС ввели ограничения на продажу топлива, а власти призвали жителей не покупать бензин впрок, объяснив ситуацию в том числе ажиотажным спросом. Согласно подсчетам The Insider, по ситуации на 24 июня публично объяснять топливный кризис пришлось властям как минимум 42 российских и оккупированных регионов: в ряде из них вводили лимиты на продажу бензина или временно прекращали его отпуск населению. Владимир Путин публично ситуацию не комментировал, хотя вице-премьер Александр Новак докладывал ему о проблемах с поставками топлива в регионы и аннексированном Крыму.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  3. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  4. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте