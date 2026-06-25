Региональный оператор остановил мусоровозы в Забайкалье из-за нехватки бензина. Ранее с него взыскали 112 млн рублей за срывы вывоза мусора

Региональный оператор по вывозу мусора «Олерон+» сообщил о временной остановке работы мусоровозов в четырех районах Забайкальского края из-за отсутствия топлива. Ранее суд взыскал с компании более 112 млн рублей после тысяч жалоб жителей на переполненные контейнеры и нарушения графика вывоза отходов.

Работу мусоровозов приостановили в Чернышевском, Сретенском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском районах, говорится в сообщении «Олерон+». В компании заявили, что возобновят услугу после «стабилизации ситуации» с топливом, а отходы с переполненных площадок будут вывозить в обязательном порядке.

«Олерон+» — действующий региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами во всем Забайкальском крае. Качество его работы неоднократно становилось предметом жалоб жителей и претензий властей. В мае краевое Минприроды сообщило, что Арбитражный суд взыскал с компании более 112 млн рублей субсидии: ведомство указывало на более чем две тысячи сообщений о переполненных контейнерных площадках, несвоевременном вывозе мусора и антисанитарии.

Проблемы с вывозом отходов у «Олерон+» продолжались и в последние месяцы. В июне компанию оштрафовали за нерегулярный вывоз мусора в селе Калга, а жители одного из округов края жаловались, что мусоровоза у них не было около года. Власти среди причин сбоев также называли изношенный парк техники: по оценке министра природных ресурсов Павла Волжина, для устойчивой работы в регионе требуется около 120 мусоровозов.

21 июня Волжин сообщил, что правительство края создало компанию «Забайкальский региональный оператор», которая должна заменить «Олерон+». По его словам, новый оператор уже получил руководителя и оформляет лицензию, полностью запустить его власти рассчитывают осенью или зимой 2026 года.

Перебои с вывозом мусора произошли на фоне дефицита бензина в Забайкалье. В Чите и нескольких районах края на АЗС ввели ограничения на продажу топлива, а власти призвали жителей не покупать бензин впрок, объяснив ситуацию в том числе ажиотажным спросом. Согласно подсчетам The Insider, по ситуации на 24 июня публично объяснять топливный кризис пришлось властям как минимум 42 российских и оккупированных регионов: в ряде из них вводили лимиты на продажу бензина или временно прекращали его отпуск населению. Владимир Путин публично ситуацию не комментировал, хотя вице-премьер Александр Новак докладывал ему о проблемах с поставками топлива в регионы и аннексированном Крыму.