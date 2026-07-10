В правительстве впервые напрямую признали связь топливного кризиса с ударами по НПЗ

Вице-премьер Александр Новак прямо признал связь дефицита топлива с атаками на НПЗ. Вероятно, это первый случай, когда власти открыто говорят об этой связи.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам — из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — цитирует заявление Новака агентство ТАСС.

Вице-премьер также добавил, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить производство топлива в достаточном объеме.

Раньше федеральные власти избегали признаний в том, что дефицит топлива в России возник из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Изначально Новак и вовсе утверждал, что ситуация на рынке «стабильная», а в начале этого месяца выдвинул версию, согласно которой перебои с топливом связаны в основном с «логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС».

Лишь на этой неделе, 8 июля, на совещании правительства признали причину проблемы. Новак тогда заявил, что удары по нефтеперерабатывающим заводам (он назвал их «террористическими атаками») привели к сокращению выпуска бензина и дизеля, а саму ситуацию назвал «непростой». Впрочем, он тоже не стал проводить прямой параллели между дефицитом топлива на заправках и ударами по энергоинфраструктуре.

Владимир Путин впервые прокомментировал топливный кризис в конце прошлого месяца в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Тогда он признал, что украинские удары по инфраструктурным объектам «создают проблемы», в стране есть «определенный дефицит» топлива, особенно в плане снабжения Крыма и Севастополя, но назвал его «не критическим».