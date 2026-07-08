На совещании правительства признали «непростую» ситуацию и отчитались о запрете экспорта дизеля. Путин потребовал исправить ситуацию в Крыму

Владимир Путин провел совещание с правительством по проблемам топливного и транспортного комплексов. Вице-премьер Александр Новак признал, что удары по нефтеперерабатывающим заводам (он назвал их «террористическими атаками») привели к временному сокращению выпуска бензина и дизеля и что, несмотря на принятые меры, обстановка «в целом пока остается непростой».

По словам Новака, правительство довело загрузку работающих НПЗ до предела, выбросило на рынок накопленные ранее запасы, сократило сроки текущих ремонтов и перенесло плановые, задействовало мощности средних и малых заводов, а также полностью запретило экспорт бензина и авиакеросина. Кроме того, введен полный запрет на вывоз дизельного топлива. Спрос на моторное горючее в стране при этом вырос примерно на треть, из-за чего увеличилась нагрузка на заправки и изменились маршруты его доставки. Крупные нефтяные компании, отметил вице-премьер, в приоритетном порядке снабжают регионы с преобладанием независимых АЗС, а РЖД согласилась давать скидки на перевозки при импорте топлива.

Отдельной темой стал Крым, где, по утверждению Новака, цены на горючее завышены. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что стоимость бензина выросла более чем в два раза — литр АИ-95 обходится в 197 рублей. Городские власти попросили правительство ввести для крымских заправок субсидированную цену. Путин потребовал не «проявлять готовность рассмотреть», а принимать решения и поддержать жителей полуострова и отдыхающих «сейчас, а не когда-нибудь позже». Он также заявил о попытках Украины «сорвать сезон отпусков» и утверждал, что «противник» хочет «создать нервозную обстановку в обществе», но эта задача якобы «невыполнима».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил на фоне ударов по крупным предприятиям построить сеть малых НПЗ. Путин инициативу одобрил, заметив, что чем шире такая сеть, тем труднее нанести ей ущерб, и добавил, что участие малого и среднего бизнеса в отрасли приветствуется. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заверил, что транспортная система выдерживает нагрузку, ситуация с топливом в гражданской авиации контролируется, а ведомство делает всё возможное для доставки горючего в Крым.

Накануне стало известно, что после налета украинских дронов приостановил переработку нефти Омский НПЗ — крупнейший в России производитель бензина. По подсчетам The Insider, к концу июня нехватка топлива фиксировалась в 88 из 89 подконтрольных России регионов.