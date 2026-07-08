Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

75.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

159

 

 

 

 

 

Новости

В Казахстане ограничили въезд автомобилей из соседних стран, чтобы предотвратить вывоз топлива

The Insider
Иллюстрация к материалу

На границе Казахстана начали ограничивать въезд и выезд автомобилей из соседних стран, чтобы предотвратить вывоз топлива. Как сообщил на брифинге замминистра энергетики Кайырхан Туткышбаев, каждая машина может пересекать границу не более одного раза в сутки, передает «Азаттык Азия»:

«И грузовые, и легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива».

По словам Туткышбаева, министерство энергетики совместно с казахстанскими компаниями сформировало резерв топлива и контролирует потребление на внутреннем рынке. Замминистра отметил, что в приграничных регионах (Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях) в последнее время «заметно выросло потребление горюче-смазочных материалов». На АЗС в граничащих с Россией регионах Казахстана начали возникать очереди.

4 июля министр энергетики Ерлан Аккенженов на совещании правительства Казахстана сообщил, что на трассах, ведущих к границе, круглосуточно проверяют автоцистерны и бензовозы. По его данным, за трое суток на пунктах пропуска была пресечена 61 попытка вывоза горюче-смазочных материалов в количестве более 3 тонн в баках и канистрах. По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетная задача правительства — обеспечить стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов.

Перечисленные меры предпринимаются властями Казахстана на фоне топливного кризиса в России, вызванного постоянными атаками украинских дронов на российские НПЗ. Практически во всех регионах РФ действуют лимиты на продажу бензина и дизеля, на АЗС — многокилометровые очереди.

В начале июля Казахстан согласился поставить России 50 тысяч тонн бензина в качестве гуманитарной помощи в июле и августе, сообщало Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Нехватка топлива в России создала риск дефицита в Кыргызстане, с которым Казахстан граничит с юга. Кыргызстан, который импортирует 90% бензина из РФ, в начале июля обратился к Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой помочь с топливом.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте