На фоне топливного кризиса Россия за 25 дней июня ввезла из Беларуси в 141 раз больше бензина, чем за весь июнь 2025 года — «Ведомости»

Россия за первые 25 дней июня ввезла из Беларуси 141 тысячу тонн бензина — в 141 раз больше, чем за весь июнь 2025 года, когда поставки составили 1 тысячу тонн. Это рекордный объем белорусского импорта за месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов. По сравнению со всем маем 2026 года поставки выросли в 2,4 раза. Всего с начала 2026 года Россия ввезла из Беларуси 422 тысячи тонн бензина.

Беларусь перенаправила на российский рынок часть топлива, которое прежде шло транзитом через Россию в другие страны. По данным ЦЦИ, с 1 по 25 июня транзит белорусского бензина через российскую территорию сократился до 24 тысяч тонн против 166 тысяч тонн в мае и 196 тысяч тонн в начале года. Речь идет прежде всего об объемах, предназначавшихся для стран Центральной Азии.

Однако белорусские поставки едва ли смогут полностью закрыть дефицит на российском рынке. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов оценил экспортный потенциал Беларуси в 1,8–2 млн тонн бензина в год, или 150–170 тысяч тонн в месяц. Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что даже при наиболее благоприятном сценарии белорусские НПЗ смогут ежемесячно отправлять в Россию не более 200 тысяч тонн бензина.

Аналитик «Финама» Сергей Кауфман считает, что производство бензина в России могло сократиться на 20–25%, а дефицит на внутреннем рынке составляет 15–25 тысяч тонн в сутки. По его оценке, для устранения нехватки необходимо импортировать еще как минимум 10 тысяч тонн бензина в день. Терешкин и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов среди возможных поставщиков также называют Индию, Турцию, Китай, Казахстан и Сингапур.

На фоне дефицита Россия уже начала закупать бензин в Индии. Reuters сообщало, что из Индии в Россию отправили не менее 60 тысяч тонн топлива, а общий объем импорта из разных стран может составить около 400 тысяч тонн в месяц. Одновременно Госдума приняла закон, предусматривающий выплаты нефтяным компаниям при импорте бензина, в том числе из стран Евразийского экономического союза.

Поставки из Беларуси начали резко расти еще осенью 2025 года, когда российские регионы столкнулись с нехваткой топлива на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. К концу июня 2026 года ограничения, перебои с продажей бензина или дизельного топлива были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. 3 июля правительство признало «напряженной» ситуацию с обеспечением топливом в Иркутской области и Забайкальском крае, после чего вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки в регионы.