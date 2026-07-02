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Новости

Кыргызстан попросил соседей помочь с поставками топлива на фоне дефицита в России, от которой он зависит в этом плане

The Insider
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Кыргызстан обратился к Казахстану, Беларуси, Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки топлива в стране на фоне опасений дефицита из-за украинских ударов по российским НПЗ. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление энергетического министерства Киргизии.

Отмечается, что страна с населением 7 млн человек импортирует более 90% бензина из России, которая сама столкнулась с острой нехваткой топлива после серии украинских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По состоянию на 30 июля ограничения были введены в 88 из 89 подконтрольных России субъектов.

При этом в министерстве уточнили, что запасы топлива в Кыргызстане остаются достаточными, а поставки идут по плану. В июне киргизские власти ввели регулирование цен на часть розничных продаж топлива.

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана отдельно сообщила, что на некоторых заправках наблюдается дефицит бензина марки АИ-95, тогда как более востребованного АИ-92 хватит на 30–45 дней. Дизельное топливо, критически важное для уборочной кампании, остается в наличии. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Москва может ввести запрет на экспорт дизеля, признав нарастающий дефицит внутри страны.

Reuters пишет, что, как и другие страны Центральной Азии, тесно связанные с российской экономикой, Кыргызстан периодически переживает инфляционные шоки со времени вторжения России в Украину в 2022 году, одновременно превратившись в один из ключевых узлов для российского «параллельного импорта».

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