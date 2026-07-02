Из-за дефицита бензина россияне стали чаще переводить автомобили на газ. Очереди на установку — до нескольких месяцев

Спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили в России вырос на 35% по сравнению с мартом–апрелем 2026 года, сообщили «Известиям» в Национальной газомоторной ассоциации. В автосервисах из-за наплыва клиентов запись на переоборудование в отдельных случаях уже идет на осень или декабрь.

Стоимость установки газобаллонного оборудования составляет в среднем 50–80 тысяч рублей без учета оформления документов в ГАИ, пишет издание. В опрошенных «Известиями» сервисах сообщили, что для некоторых моделей автомобилей работы можно выполнить за несколько дней, однако владельцам современных китайских машин иногда предлагают ждать до конца августа. Во владимирском автосервисе «Пальмира» рассказали, что очередь растянулась на три месяца, а стоимость оборудования почти удвоилась из-за ажиотажного спроса.

Большинство легковых автомобилей с таким оборудованием используют пропан-бутан. Как рассказал «Известиям» доцент кафедры технической эксплуатации транспортных средств СПбГАСУ Алексей Пенкин, даже после роста цен это топливо примерно вдвое дешевле АИ-92 и АИ-95. При этом после установки ГБО автомобиль остается двухтопливным: его можно заправлять как газом, так и бензином.

Автовладельцам необходимо зарегистрировать переоборудование в ГАИ: установка газобаллонного оборудования считается изменением конструкции машины и требует сертификации. За эксплуатацию автомобиля без оформления предусмотрен штраф в 500 рублей, а владельцу могут предписать демонтировать оборудование или зарегистрировать его. На фоне очередей, по данным «Известий», часть водителей может обращаться в неофициальные мастерские или пытаться установить оборудование самостоятельно, что создает дополнительные риски для безопасности.

Рост интереса к газу происходит на фоне топливного кризиса, который начался после серии украинских атак по российским НПЗ. К концу июня ограничения на продажу топлива, его нехватка или перебои с поставками были зафиксированы почти во всех подконтрольных России регионах. Власти в нескольких субъектах ввели лимиты на продажу бензина, а федеральное правительство начало импорт топлива из-за рубежа.