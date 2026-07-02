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Wildberries повысит комиссии для продавцов на фоне топливного кризиса после атак по НПЗ

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Wildberries с 7 июля изменит комиссии для продавцов, объясняя это подорожанием топлива и ростом логистических расходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную оферту маркетплейса и пресс-службу компании.

В Wildberries заявили, что изменения будут зависеть от категории товара. По данным сервиса Wildbox, сильнее всего условия изменятся для селлеров, которые используют Wildberries как витрину и доставляют заказы курьерами или самовывозом: комиссия для них может вырасти на 20 процентных пунктов. Для продавцов, работающих со своего склада, рост может составить 6 процентных пунктов, со склада Wildberries — 5 процентных пунктов.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев заявил «Коммерсанту», что дополнительные расходы маркетплейсов могут быть переложены на покупателей. По оценке Wildbox, после изменения комиссий могут подорожать до 90% товаров на площадке.

Решение Wildberries принято на фоне топливного кризиса в России, возникшего после серии украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам. По состоянию на 30 июня нехватка топлива, перебои с его продажей или ограничения на отпуск бензина были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. Российские власти уже обсуждают импорт топлива из-за рубежа, а Владимир Путин публично признал, что удары по энергетической инфраструктуре создали проблемы с поставками топлива.

В Wildberries прямо связали изменение условий для продавцов с «текущей экономической ситуацией», включая значительное удорожание топлива и вызванный этим рост расходов на доставку. Логистика остается одной из крупнейших статей расходов маркетплейсов: она включает перевозку товаров между складами, сортировочными центрами и пунктами выдачи заказов.

Еще в октябре 2025 года The Insider писал, что украинская стратегия DeepStrike, предусматривающая регулярные удары по российским НПЗ и другой топливной инфраструктуре, при сохранении нынешней интенсивности может привести в 2026 году к системным перебоям с обеспечением внутреннего рынка топливом.

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