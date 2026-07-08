В Минпромторге утверждают, что топливные ограничения не влияют на наличие товаров в магазинах. Поставщики ранее предупредили об обратном

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов утверждает, что топливные ограничения не влияют на наличие товаров в магазинах. Компании-поставщики по всей России уже предупредили ритейлеров об угрозе перебоев в поставках, а жители некоторых крымских городов столкнулись с дефицитом некоторых продуктов.
Об отсутствии связи между дефицитом топлива и дефицитом продуктов Алиханов заявил журналистам на выставке «Иннопром-2026»:
«Мы мониторим цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем», — сказал он.
Министр добавил, что магазинам действительно приходится «вносить коррективы» в привычную модель заправки грузового транспорта для доставки товаров, но это «не влияет на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта».
Логистические трудности: лимиты и многочасовые очереди
На фоне дефицита топлива бизнесу действительно приходится перестраивать логистические маршруты:
«Проблема не только в цене топлива, но и в его доступности. На отдельных направлениях перевозчики сталкиваются с лимитами, вынуждены менять маршруты, переносить или отменять рейсы», — рассказывали газете «Коммерсантъ» участники рынка.
Особенно чувствительно риски срыва поставок ощущают производители, например, молочных продуктов. В конце июня Ассоциация «Народный фермер», объединяющая фермеров и компании в 72 регионах, направила письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В нем представители «Народного фермера» просили не применять к поставщикам штрафные санкции за просрочку доставки продукции, вызванную дефицитом топлива и очередями на АЗС: иногда фуры были вынуждены стоять на АЗС часами, причем по несколько раз за рейс.
Особые сложности в логистике возникли в Чите, Забайкалье и Иркутской области, писал «Коммерсантъ». О возможных перебоях с поставками начали предупреждать своих клиентов в Петербурге и компании из других регионов Поволжья, Южного федерального округа и на Северо-Западе, пишет «Фонтанка». Издание при этом утверждало, что дефицит товаров рынку не грозит: и у производителей, и у сетевых магазинов есть запасы продукции.
Реальный дефицит и рост цен
В то же время жители некоторых регионов уже сталкиваются с реальным дефицитом товаров на полках магазинов. Например, о том, что с полок пропали некоторые виды мяса, гречка или дешевый сахар сообщали жители некоторых городов Крыма, однако пока эти сообщения не носят массового характера.
Некоторые местные, впрочем, связывают дефицит с тем, что «народ в панике всё скупает»: на этом фоне в некоторых сетевых магазинах ввели ограничения на продажу, например, масла и круп в одни руки.
Провластные издания, которые привычно дефицит отрицают, в то же время пишут о росте цен. А цены на продукты в Крыму растут «буквально ежедневно», пишет «Царьград»:
«Особенно это касается куриного мяса и яиц. Например, еще две недели назад три десятка яиц стоили 210 рублей, сегодня же их стоимость 435 рублей! Куриное филе подорожало почти на 150 рублей всего за неделю».
Власти региона на этом фоне в конце июня заявляли, что в Крыму нет дефицита ни продуктов, ни лекарств и «продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме». Однако губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев ранее анонсировал, что ограничения на отпуск топлива в городе продлятся примерно до конца июля.