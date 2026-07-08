В Минпромторге утверждают, что топливные ограничения не влияют на наличие товаров в магазинах. Поставщики ранее предупредили об обратном

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов утверждает, что топливные ограничения не влияют на наличие товаров в магазинах. Компании-поставщики по всей России уже предупредили ритейлеров об угрозе перебоев в поставках, а жители некоторых крымских городов столкнулись с дефицитом некоторых продуктов.

Об отсутствии связи между дефицитом топлива и дефицитом продуктов Алиханов заявил журналистам на выставке «Иннопром-2026»:

«Мы мониторим цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем», — сказал он.

Министр добавил, что магазинам действительно приходится «вносить коррективы» в привычную модель заправки грузового транспорта для доставки товаров, но это «не влияет на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта».

Логистические трудности: лимиты и многочасовые очереди

На фоне дефицита топлива бизнесу действительно приходится перестраивать логистические маршруты:

«Проблема не только в цене топлива, но и в его доступности. На отдельных направлениях перевозчики сталкиваются с лимитами, вынуждены менять маршруты, переносить или отменять рейсы», — рассказывали газете «Коммерсантъ» участники рынка.

Особенно чувствительно риски срыва поставок ощущают производители, например, молочных продуктов. В конце июня Ассоциация «Народный фермер», объединяющая фермеров и компании в 72 регионах, направила письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В нем представители «Народного фермера» просили не применять к поставщикам штрафные санкции за просрочку доставки продукции, вызванную дефицитом топлива и очередями на АЗС: иногда фуры были вынуждены стоять на АЗС часами, причем по несколько раз за рейс.

Особые сложности в логистике возникли в Чите, Забайкалье и Иркутской области, писал «Коммерсантъ». О возможных перебоях с поставками начали предупреждать своих клиентов в Петербурге и компании из других регионов Поволжья, Южного федерального округа и на Северо-Западе, пишет «Фонтанка». Издание при этом утверждало, что дефицит товаров рынку не грозит: и у производителей, и у сетевых магазинов есть запасы продукции.

Реальный дефицит и рост цен

В то же время жители некоторых регионов уже сталкиваются с реальным дефицитом товаров на полках магазинов. Например, о том, что с полок пропали некоторые виды мяса, гречка или дешевый сахар сообщали жители некоторых городов Крыма, однако пока эти сообщения не носят массового характера.

Некоторые местные, впрочем, связывают дефицит с тем, что «народ в панике всё скупает»: на этом фоне в некоторых сетевых магазинах ввели ограничения на продажу, например, масла и круп в одни руки.