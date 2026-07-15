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Крупнейший НПЗ «Газпрома» остановил работу после атаки беспилотников — Reuters

The Insider
Фото: пожар на НПЗ в Салавате, 14 июля 2026 / Exilenova+

Фото: пожар на НПЗ в Салавате, 14 июля 2026 / Exilenova+

Нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане остановил работу после атаки беспилотников 14 июля. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

По данным собеседников агентства, повреждения получили обе установки первичной переработки нефти — АВТ-6 и АВТ-4. Они приостановили работу. Установка АВТ-6 рассчитана на переработку смеси нефти и газового конденсата. Она обеспечивает около 60% мощностей предприятия, АВТ-4 — 40% мощности.

Пострадали также несколько вторичных установок и коммуникации.

Предположительно, на устранение последствий атаки и хотя бы частичное возобновление переработки нефтяного сырья может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. 

НПЗ «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, расположенный в 1500 км от границы. Он производит в том числе нефтяное и дизельное топливо, автомобильный бензин, битум. Продукцию отгружают на поставки во все федеральные округа РФ и на экспорт. 

Предприятие попало под атаку беспилотников накануне, 14 июля. Силы специальных операций (ССО) Украины также подтверждали удар по заводу, утверждая, что это «последний крупный производитель бензина, еще не подвергавшийся ударам в 2026 году».

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