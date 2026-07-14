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Новости

Украинские дроны поразили НПЗ в Башкирии и Краснодарском крае

The Insider
Пожар в промзоне Салавата. 14 июля 2026. Фото: Exilenova+

Пожар в промзоне Салавата. 14 июля 2026. Фото: Exilenova+

Пожар начался в промышленной зоне города Салават в Башкирии после атаки украинских БПЛА. Об этом утром 14 июля сообщил глава республики Радий Хабиров:

«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. <...> Пострадавших нет».

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, горит предприятие компании «Газпром нефтехим Салават». Успешную атаку на предприятие подтверждает и OSINT-анализ Astra. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России, расположенный в 1500 км от границы. Данные Astra указывают на то, что после атаки в Салавате горит еще одно предприятие — нефтебаза «Роснефть-Опт».

Обновление: Силы специальных операций (ССО) Украины подтвердили поражение «Газпром нефтехим Салават». В сообщении отмечается, что это «последний крупный производитель бензина, еще не подвергавшийся ударам в 2026 году». По предварительным данным украинской стороны, поражена критически важная установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода.

Оперштаб Краснодарского края подтвердил пожар на Афипском НПЗ: «Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома». Сообщается об одном пострадавшем в Северском районе, где находится предприятие. О пожаре сообщают также жители Геленджика.

В утренней сводке Минобороны России говорится, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Башкортостан, а также над аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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