Сызранский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки украинских дронов — Reuters

Сызранский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» полностью остановил переработку нефти с 12 июля после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. При ударе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5 мощностью 7,1 тысячи тонн в сутки — 29% мощности предприятия.

По оценке собеседников агентства, ремонт установки может продлиться до конца июля. В понедельник, 13 июля, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже не выставлялись на продажу оптовые партии нефтепродуктов Самарской группы заводов, в которую входит Сызранский НПЗ. «Роснефть» не ответила на запрос Reuters.

Вторая из двух установка первичной переработки нефти на заводе — АВТ-6 мощностью 17,1 тысячи тонн в сутки, или 71% мощности НПЗ, — была остановлена после атаки беспилотников 21 мая. Таким образом, после повреждения АВТ-5 на предприятии не осталось работающих установок первичной переработки.

В ночь на 12 июля после атаки беспилотников на территории Сызранского НПЗ начался пожар. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил повреждение промышленного предприятия, не назвав его. В результате атаки на регион, по словам губернатора, один человек погиб, еще три, в том числе ребенок, пострадали.

Номинальная мощность Сызранского НПЗ составляет 8,5 млн тонн нефти в год. В 2024 году завод переработал 4,3 млн тонн нефти, выпустил 800 тысяч тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута, следует из данных источников Reuters.

С начала 2026 года украинские беспилотники как минимум 194 раза успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы — в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года, писала Financial Times со ссылкой на Rochan Consulting. В мае число подтвержденных попаданий по НПЗ достигло рекорда — 16.

По данным Reuters, после остановки нескольких крупных предприятий производство бензина в России упало до уровня, который покрывает около 65% спроса. В пик летнего сезона стране не хватает 40–45 тысяч тонн бензина в сутки. К 30 июня The Insider зафиксировал нехватку топлива, перебои с продажей или ограничения на АЗС в 88 из 89 подконтрольных России регионов.