В Самарской области при атаке дронов погиб человек и вспыхнул пожар на НПЗ. В ВСУ отчитались об ударе по 14 судам

В ночь на воскресенье, 12 июля, беспилотники атаковали несколько российских регионов. В Минобороны России отчитались о перехвате 349 украинских дронов над 16 субъектами РФ, а также аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.
В Сызрани после атаки начался пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода, установило издание Astra, изучив опубликованные очевидцами фотографии и видео. На кадрах видны огонь на территории предприятия и поднимающийся над городом столб темного дыма.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на неназванное промышленное предприятие. По его словам, повреждены частные и многоквартирные дома. Один человек погиб, еще три, в том числе ребенок, пострадали. Их госпитализировали. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам беспилотников и напомнили о действующем в регионе запрете на съемку дронов и последствий ударов.
Сызранский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и перерабатывает до 8,5 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. Предприятие уже подвергалось атакам в середине апреля и конце мая. После второго удара НПЗ приостановил работу.
В Ростовской области дрон повредил танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал, утверждает губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, на судне вспыхнул пожар, который локализовали. Танкер шел без груза, поэтому угрозы якобы разлива нефтепродуктов нет.
По словам Слюсаря, беспилотники также атаковали Таганрог, Каменск-Шахтинский, Таганрогский залив, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы. Российские военные, как утверждается, уничтожили над регионом более 20 дронов.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр тем временем утверждает, что в ночь на 12 июля украинские силы поразили 14 российских судов: 10 танкеров и четыре парома. По его данным, с 6 по 12 июля Силы беспилотных систем атаковали в общей сложности 90 судов российского «теневого флота». Независимого подтверждения этих данных нет.
Данные спутниковой системы мониторинга пожаров NASA Firms, проанализированные The Insider, не показывают тепловых аномалий ни в районе Сызранского НПЗ, ни в Азовском море. При этом отсутствие отметок в системе само по себе не исключает возгорания: Firms может не зафиксировать кратковременный или небольшой пожар из-за времени пролета спутника, облачности и разрешения снимков.
Накануне РФ временно приостановила судоходство по Азово-Донскому морскому каналу после серии украинских атак на суда в Азовском море, писал Reuters со ссылкой на источники в зерновой отрасли. Пограничная служба ФСБ перестала принимать заявки на проход судов через Керченский пролив. Через Азовское море проходит до четверти российского экспорта пшеницы.