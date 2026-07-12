В Самарской области при атаке дронов погиб человек и вспыхнул пожар на НПЗ. В ВСУ отчитались об ударе по 14 судам

Сызранский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и перерабатывает до 8,5 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты. Предприятие уже подвергалось атакам в середине апреля и конце мая. После второго удара НПЗ приостановил работу.

В Ростовской области дрон повредил танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал, утверждает губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, на судне вспыхнул пожар, который локализовали. Танкер шел без груза, поэтому угрозы якобы разлива нефтепродуктов нет.

По словам Слюсаря, беспилотники также атаковали Таганрог, Каменск-Шахтинский, Таганрогский залив, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы. Российские военные, как утверждается, уничтожили над регионом более 20 дронов.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр тем временем утверждает, что в ночь на 12 июля украинские силы поразили 14 российских судов: 10 танкеров и четыре парома. По его данным, с 6 по 12 июля Силы беспилотных систем атаковали в общей сложности 90 судов российского «теневого флота». Независимого подтверждения этих данных нет.