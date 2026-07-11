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Новости

Фьючерсы на пшеницу в Париже подскочили почти на 6% из-за угрозы перебоев с экспортом из России

The Insider
Sergey Pivovarov / Reuters

Sergey Pivovarov / Reuters

Цены на пшеницу резко выросли на фоне опасений по поводу возможных перебоев с российским экспортом, пишет Bloomberg. Фьючерсы на мукомольную пшеницу в Париже — эталон для европейских цен — подорожали в ходе торгов на 5,7%, показав самый сильный рост с середины апреля. 

Так трейдеры отреагировали на атаки против российских судов в Азовском море и возможное перекрытие основных маршрутов вывоза зерна. Россия уже приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, а пограничная служба ФСБ перестала принимать заявки на проход через Керченский пролив, сообщал Reuters.

Через Азовское море проходит до четверти российского экспорта пшеницы. Россия остается ее крупнейшим поставщиком в мире. При этом пока неизвестно, повлияли ли ограничения на фактические объемы российского экспорта зерна. Российские власти публично не комментировали судоходство в Азовском море.

Как отмечает Bloomberg, рост цен произошел перед публикацией ежемесячного прогноза Минсельхоза США. Ведомство снизило оценку мировых запасов пшеницы до 272,8 млн тонн. Производство пшеницы в США может оказаться минимальным с 1970 года. При этом министерство повысило прогнозы урожая в России и Украине, сославшись на благоприятные условия для озимых.

Украинский Генштаб утверждает, что в ночь на 11 июля были атакованы 28 российских судов, включая 21 танкер, четыре буксира, два сухогруза и земснаряд. Степень их повреждения пока неизвестна. Российские власти подтвердили удар только по четырем судам в Таганрогском заливе. В результате атаки погиб один моряк, а среди поврежденных судов находился танкер с метанолом, сообщал губернатор Ростовской области.

Масштаб происходящего косвенно подтверждают спутниковые снимки, проанализированные OSINT-исследователем Auonsson. По его подсчетам, число судов на якорной стоянке к северу от Керченского пролива сократилось примерно с 90 до 40. Исследователь уточняет, что часть кораблей могла покинуть район самостоятельно.

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