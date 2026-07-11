Генштаб ВСУ отчитался об ударе по 21 российскому танкеру в Азовском море. Reuters: РФ остановила судоходство по Азово-Донскому каналу

Украинские военные в ночь на 11 июля атаковали 28 российских судов в Азовском море, утверждают в Генеральном штабе ВСУ. Речь идет о 21 танкере, четырех буксирах, двух сухогрузах и земснаряде. По версии Киева, танкеры использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а остальные суда обеспечивали российскую военную логистику, транспортировку грузов и работу портовой инфраструктуры. Степень повреждения судов пока уточняется.

Российские власти подтвердили атаку только на четыре судна в Таганрогском заливе. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на одном из них погиб матрос. Среди атакованных судов находился танкер, перевозивший метанол. Слюсарь утверждает, что суда получили «незначительные повреждения», а угрозы утечки и разлива метанола нет. По его данным, за ночь над Ростовской областью сбили более 15 беспилотников.

После серии украинских ударов Россия временно остановила движение судов по Азово-Донскому морскому каналу, писал Reuters со ссылкой на источники в зерновой отрасли. Канал соединяет реку Дон с Азовским морем и используется для перевозки грузов, в том числе российского зерна.

Один из собеседников агентства рассказал, что пограничная служба ФСБ также перестала принимать заявки на проход судов через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. Ограничения начали действовать в пятницу с 18:10 по местному времени. По данным Reuters, решение приняли после предыдущей украинской атаки на 13 российских судов, в том числе 10 танкеров.

Масштаб атак косвенно подтверждают спутниковые снимки, проанализированные OSINT-исследователем Auonsson. По его подсчетам, число судов на якорной стоянке к северу от Керченского пролива сократилось примерно с 90 до 40. Часть судов могла покинуть район, однако резкое сокращение совпало по времени с четырьмя ночами украинских ударов.