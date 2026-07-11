Генштаб ВСУ отчитался об ударе по 21 российскому танкеру в Азовском море. Reuters: РФ остановила судоходство по Азово-Донскому каналу

Украинские военные в ночь на 11 июля атаковали 28 российских судов в Азовском море, утверждают в Генеральном штабе ВСУ. Речь идет о 21 танкере, четырех буксирах, двух сухогрузах и земснаряде. По версии Киева, танкеры использовались для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а остальные суда обеспечивали российскую военную логистику, транспортировку грузов и работу портовой инфраструктуры. Степень повреждения судов пока уточняется.
Российские власти подтвердили атаку только на четыре судна в Таганрогском заливе. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на одном из них погиб матрос. Среди атакованных судов находился танкер, перевозивший метанол. Слюсарь утверждает, что суда получили «незначительные повреждения», а угрозы утечки и разлива метанола нет. По его данным, за ночь над Ростовской областью сбили более 15 беспилотников.
После серии украинских ударов Россия временно остановила движение судов по Азово-Донскому морскому каналу, писал Reuters со ссылкой на источники в зерновой отрасли. Канал соединяет реку Дон с Азовским морем и используется для перевозки грузов, в том числе российского зерна.
Один из собеседников агентства рассказал, что пограничная служба ФСБ также перестала принимать заявки на проход судов через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. Ограничения начали действовать в пятницу с 18:10 по местному времени. По данным Reuters, решение приняли после предыдущей украинской атаки на 13 российских судов, в том числе 10 танкеров.
Масштаб атак косвенно подтверждают спутниковые снимки, проанализированные OSINT-исследователем Auonsson. По его подсчетам, число судов на якорной стоянке к северу от Керченского пролива сократилось примерно с 90 до 40. Часть судов могла покинуть район, однако резкое сокращение совпало по времени с четырьмя ночами украинских ударов.
Остановка судоходства может отразиться на российском экспорте зерна. По оценке аналитиков, которую приводит Reuters, через Азовское море проходит до четверти экспорта российской пшеницы. Россия остается крупнейшим поставщиком этого зерна на мировой рынок. После сообщений о прекращении движения судов стоимость пшеницы на бирже Euronext выросла почти на 4%, достигнув максимума за шесть недель.
В порту Азова тем временем скопились зерновозы, которые не могут попасть на разгрузку, утверждает украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+. В городе образовались автомобильные пробки, часть улиц перекрыта.