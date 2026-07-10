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Россия остановила судоходство по Азово-Донскому каналу после украинских ударов по танкерам — Reuters

The Insider
Фото: ИАА «ПортНьюс»

Фото: ИАА «ПортНьюс»

Россия временно остановила судоходство по Азово-Донскому морскому каналу, который связывает Дон с Азовским морем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли зернового экспорта.

Решение было принято после того, как 10 июля украинские дроны атаковали в Азовском море 13 российских судов, в том числе 10 танкеров. По оценкам опрошенных агентством экспертов, остановка канала может затронуть почти четверть российского экспорта пшеницы, которая вывозится через Азовское море.

Атака стала продолжением масштабной кампании ВСУ против российского «теневого флота». По словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадяра), только вечером 9 июля в Азовском море были поражены 14 российских судов, а всего за четверо суток — 35. В украинском Генштабе заявляли, что атакованные суда использовались для снабжения российской армии топливом и для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Удары по танкерам — часть кампании Киева по изоляции аннексированного Крыма, куда Россия по Азовскому морю доставляет горючее. Из-за участившихся атак на логистику и энергетику полуострова там начались перебои с топливом, а власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Владимир Путин впервые признал влияние украинских ударов на производство топлива в России.

В ночь на 8 июля украинские беспилотники атаковали девять танкеров «теневого флота» в Азовском море. По утверждению украинских военных, суда перевозили горючее из Таганрога в аннексированный Крым.

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