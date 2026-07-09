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Утечку мазута с затонувшего танкера «Волгонефть» зафиксировали в Керченском проливе

The Insider
Иллюстрация к материалу

Утечку мазута с одного из затонувших в декабре 2024-го танкеров «Волгонефть» зафиксировали спутниковые снимки. Внимание на это обратил OSINT-проект Sky Eye. 

На снимках, сделанных спутниками Sentinel-1 и Sentinel-2, видны тонкие полосы загрязнения — так называемые нефтяные слики. Они заметны на снимках, сделанных еще 1 июля. На более ранних снимках эти пятна отсутствуют, убедился The Insider.

Снимок Sentinel-2, 01.07.2026

Снимок Sentinel-2, 01.07.2026

Снимок Sentinel-2, 01.07.2026
Снимок Sentinel-1, 06.07.2026

Как пишет Sky Eye, утечка предположительно произошла из носовой части затонувшего танкера «Волгонефть-239». Он и танкер «Волгонефть-212» затонули в Керченском проливе в декабре 2024 года. 

Чем была вызвана утечка, неясно. Аналитики Sky Eye предполагают, что она может быть связана с повышением температуры воды в море, из-за чего мазут тоже нагрелся и часть его компонентов попала в воду. Другая вероятная причина — работы по откачке нефтепродуктов из танкеров. 

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