Утечку мазута с затонувшего танкера «Волгонефть» зафиксировали в Керченском проливе

Утечку мазута с одного из затонувших в декабре 2024-го танкеров «Волгонефть» зафиксировали спутниковые снимки. Внимание на это обратил OSINT-проект Sky Eye.
На снимках, сделанных спутниками Sentinel-1 и Sentinel-2, видны тонкие полосы загрязнения — так называемые нефтяные слики. Они заметны на снимках, сделанных еще 1 июля. На более ранних снимках эти пятна отсутствуют, убедился The Insider.
Как пишет Sky Eye, утечка предположительно произошла из носовой части затонувшего танкера «Волгонефть-239». Он и танкер «Волгонефть-212» затонули в Керченском проливе в декабре 2024 года.
Чем была вызвана утечка, неясно. Аналитики Sky Eye предполагают, что она может быть связана с повышением температуры воды в море, из-за чего мазут тоже нагрелся и часть его компонентов попала в воду. Другая вероятная причина — работы по откачке нефтепродуктов из танкеров.