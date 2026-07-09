Утечку мазута с затонувшего танкера «Волгонефть» зафиксировали в Керченском проливе

Утечку мазута с одного из затонувших в декабре 2024-го танкеров «Волгонефть» зафиксировали спутниковые снимки. Внимание на это обратил OSINT-проект Sky Eye.

На снимках, сделанных спутниками Sentinel-1 и Sentinel-2, видны тонкие полосы загрязнения — так называемые нефтяные слики. Они заметны на снимках, сделанных еще 1 июля. На более ранних снимках эти пятна отсутствуют, убедился The Insider.