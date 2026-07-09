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Новости

Украина заявила об ударах по 14 судам «теневого флота» России в Азовском море за ночь. Среди них — танкеры для поставок топлива в Крым

The Insider
Скриншот видео Сил беспилотных систем Украины

Скриншот видео Сил беспилотных систем Украины

Командующий Силами беспилотных систем Украины (СБС) Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что ночью 9 июля украинские дроны атаковали в Азовском море 14 судов, которые он назвал частью российского «теневого флота». По его словам, среди пораженных целей были 12 танкеров, один сухогруз и один буксир. Бровди утверждает, что все они находились в Азовском море.

В опубликованном украинской стороной видео запечатлены удары беспилотниками по 14 судам. На кадрах видно 13 крупных грузовых судов, большинство из которых внешне похожи на танкеры или суда танкерного типа, а также один буксир. Украинская сторона не сообщила о масштабах повреждений, состоянии экипажей и о том, смогли ли суда продолжить движение после атак.

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Из сообщения командующего СБС следует, что атакованы были следующие суда:

  • CHELSEA-6 (IMO: 9386160)
  • AURA (IMO: 9624316)
  • SANAR-1 (IMO: 9332389)
  • ILYA REPIN (IMO: 9640504)
  • MERCURY
  • GALIASGAR KAMAL (IMO: 9820776)
  • ALFEO/AFRODITA (IMO: 9631163)
  • VENUS III (IMO: 9599353)
  • PENELOPE (IMO: 9540364)

Данные еще пяти плавсредств, по словам Бровди, уточняются. Он утверждает, что все танкеры из списка входят в состав российского «теневого флота» и находятся под международными санкциями. The Insider не удалось однозначно сопоставить MERCURY с IMO: в открытых судовых базах есть несколько судов с таким названием. При этом CHELSEA-6, которое Бровди назвал танкером, в открытых судовых базах проходит как сухогруз.

Где именно находились суда в момент атаки, неясно: у большинства из них были отключены транспондеры, передающие местоположение в реальном времени, следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider. Самые свежие данные AIS — у CHELSEA-6: его последний сигнал был зафиксирован 9 июля в 06:10 в Азовском море северо-восточнее Керченского пролива. После этого судно перестало отображаться в AIS.

Еще несколько судов перед атакой отображались в районах, связанных с перевозками через Азовское море. PENELOPE с 3 по 9 июля показывался в районе Таганрога, AURA с 6 июля также отображалась у Таганрога, ILYA REPIN перед атакой указывал Ейск как пункт назначения, а ALFEO/AFRODITA 8 июля отображался в районе Керченского пролива. GALIASGAR KAMAL 8 июля отображался в Черном море у побережья Турции. У SANAR-1 актуальных AIS-данных перед атакой нет: последний раз судно фиксировалось в сервисе в ноябре 2021 года в Каспийском море.

По словам Бровди, за последние 96 часов украинские Силы беспилотных систем поразили 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств. В опубликованной им хронологии указаны атаки 6, 7, 8 и 9 июля. Некоторые суда, в том числе SANAR-17, KLIMENA, VENUS III и PENELOPE, фигурируют в списке более одного раза, то есть, по утверждению украинской стороны, подвергались повторным ударам.

Бровди также заявил, что ночью 9 июля СБС поразили 45 военных целей в Крыму и на юге оккупированных территорий. Среди них он назвал Сакскую ТЭЦ, три склада или базы ГСМ, два объекта материально-технического обеспечения, станцию помех «Житель», коммуникационные вышки, пункты временной дислокации российских военных и топливозаправщики. По его словам, удары координировал недавно созданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Атаки по судам в Азовском море происходят на фоне топливного кризиса в России и аннексированном Крыму. 8 июля на совещании с правительством вице-премьер Александр Новак признал, что удары по российским НПЗ привели к временному сокращению выпуска бензина и дизеля, а ситуация с топливом «в целом пока остается непростой». По его словам, власти довели загрузку работающих НПЗ до предела, вывели на рынок накопленные запасы, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли плановые и полностью запретили экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

Отдельно на совещании обсуждался Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что бензин АИ-95 в городе подорожал более чем в два раза — до 197 рублей за литр. Владимир Путин потребовал «сейчас, а не когда-нибудь позже» принять решения для поддержки жителей полуострова и отдыхающих. Ранее Путин признавал, что в Крыму есть «определенный дефицит» топлива, а запаса горючего осталось лишь на несколько дней.

К концу июня нехватка топлива, ограничения на продажу или перебои с поставками были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. Накануне стало известно, что после налета украинских дронов приостановил переработку нефти Омский НПЗ — крупнейший в России производитель бензина.

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