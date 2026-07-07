Украинские беспилотники атаковали 8 танкеров «теневого флота» в Азовском море

В ночь на 8 июля украинские Силы беспилотных систем нанесли удар сразу по 8 российским танкерам. Об этом написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.
Из его поста следует, что танкеры были атакованы в Азовском море. Он публикует видео ударов и приводит название семи из пораженных танкеров:
- Венера-3 (IMO: 9599353)
- Санар-1 (IMO: 9332389)
- Санар-17 (IMO: 9640554)
- Климена (IMO: 9376593)
- Тети (IMO: 9540352)
- Алексей Саврасов (IMO: 9645061)
- Пенелопа (IMO: 9540364).
Название еще одного танкера не установлено. Все перечисленные ходят под российским флагом. Помимо нефтяных танкеров под удар также попали один сухогруз и паром.
Бровди называет эту атаку в посте «битвой за бензин для Крыма» — по всей видимости, танкеры могли везти на аннексированный полуостров топливо, дефицит которого сейчас испытывают местные жители.
Где именно находились танкеры в момент атаки, неясно: их транспондеры, передающие местоположение в реальном времени, были выключены. Самые свежие данные AIS — у танкера «Тети», следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider. Вечером 6 июля он появился на радарах возле Ейска. В морском порту города расположен нефтеналивной терминал.
Впрочем, данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксируют возгорания в море в районе Керченского пролива.
Российские власти сообщения об атаке на суда не комментировали.