Украинские беспилотники атаковали 8 танкеров «теневого флота» в Азовском море

В ночь на 8 июля украинские Силы беспилотных систем нанесли удар сразу по 8 российским танкерам. Об этом написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.

Из его поста следует, что танкеры были атакованы в Азовском море. Он публикует видео ударов и приводит название семи из пораженных танкеров:

Венера-3 ( IMO : 9599353)

: 9599353) Санар-1 (IMO: 9332389)

Санар-17 (IMO: 9640554)

Климена (IMO: 9376593)

Тети (IMO: 9540352)

Алексей Саврасов (IMO: 9645061)

Пенелопа (IMO: 9540364).

Название еще одного танкера не установлено. Все перечисленные ходят под российским флагом. Помимо нефтяных танкеров под удар также попали один сухогруз и паром.

Бровди называет эту атаку в посте «битвой за бензин для Крыма» — по всей видимости, танкеры могли везти на аннексированный полуостров топливо, дефицит которого сейчас испытывают местные жители.

Где именно находились танкеры в момент атаки, неясно: их транспондеры, передающие местоположение в реальном времени, были выключены. Самые свежие данные AIS — у танкера «Тети», следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider. Вечером 6 июля он появился на радарах возле Ейска. В морском порту города расположен нефтеналивной терминал.