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Новости

Украинские беспилотники атаковали 8 танкеров «теневого флота» в Азовском море

The Insider
Фото: МАДЯР / Telegram

Фото: МАДЯР / Telegram

В ночь на 8 июля украинские Силы беспилотных систем нанесли удар сразу по 8 российским танкерам. Об этом написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. 

Из его поста следует, что танкеры были атакованы в Азовском море. Он публикует видео ударов и приводит название семи из пораженных танкеров: 

  • Венера-3 (IMO: 9599353) 
  • Санар-1 (IMO: 9332389) 
  • Санар-17 (IMO: 9640554)
  • Климена (IMO: 9376593)
  • Тети (IMO: 9540352)
  • Алексей Саврасов (IMO: 9645061)
  • Пенелопа (IMO: 9540364). 

Название еще одного танкера не установлено. Все перечисленные ходят под российским флагом. Помимо нефтяных танкеров под удар также попали один сухогруз и паром. 

Бровди называет эту атаку в посте «битвой за бензин для Крыма» — по всей видимости, танкеры могли везти на аннексированный полуостров топливо, дефицит которого сейчас испытывают местные жители. 

Где именно находились танкеры в момент атаки, неясно: их транспондеры, передающие местоположение в реальном времени, были выключены. Самые свежие данные AIS — у танкера «Тети», следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider. Вечером 6 июля он появился на радарах возле Ейска. В морском порту города расположен нефтеналивной терминал. 

Танкер «Тети» включил транспондер в порту Ейска около семи вечера 6 июля, а до этого — в Керченском проливе около шести утра. Пунктирная линия на карте соединяет эти две точки

Танкер «Тети» включил транспондер в порту Ейска около семи вечера 6 июля, а до этого — в Керченском проливе около шести утра. Пунктирная линия на карте соединяет эти две точки

Starboard Maritime Intelligence

Впрочем, данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксируют возгорания в море в районе Керченского пролива. 

NASA FIRMS

NASA FIRMS

Российские власти сообщения об атаке на суда не комментировали. 

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