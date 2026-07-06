Украина опубликовала видео ударов по российским танкерам с бензином для Крыма. На полуострове дефицит топлива

Бровди утверждает, что каждый танкер перевозил по 7 тысяч тонн горючего. По его словам, удар нанесли во взаимодействии с Военно-морскими силами Украины бойцы 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады СБС «Птицы Мадяра». На опубликованных кадрах видны предполагаемые попадания по судам, однако украинская сторона не сообщила о масштабах повреждений, состоянии экипажей и о том, затонули ли танкеры или смогли продолжить движение.

Оба судна не передавали AIS-сигналы перед предполагаемой атакой, следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider. Последний сигнал от «Капитана Бармина» был зафиксирован 22 мая в Азовском море, после этого данные о местоположении судна не поступали. «Санар-4» не отображается в доступной истории AIS-наблюдения Starboard Maritime Intelligence: сервис не показывает для него ни координат, ни маршрутов, ни событий за последние 6 лет.

Telegram-канал «Два майора», близкий к российским силовым структурам, также написал о налете на два танкера с бензином и не стал отрицать факт атаки:

«Украина публикует кадры налета в Азовском море на два гражданских танкера с бензином, следовавшие из Таганрога в Крым. После таких атак хоть одно судно имеет право идти из/в украинские порты?»

Атака произошла на фоне топливного кризиса в России и аннексированном Крыму. Владимир Путин 29 июня признал «определенный дефицит» топлива и заявил, что на полуострове запасов горючего осталось лишь на несколько дней. По его словам, ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн, а власти намерены наращивать поставки как по суше, так и морем.

К концу июня нехватка топлива, ограничения на продажу или перебои с поставками были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев говорил, что ограничения на продажу бензина в городе сохранятся еще как минимум месяц, а глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов предупреждал, что в ближайшее время больших объемов топлива в продаже не будет.

Бровди также заявил об ударах по нефтебазе в Керчи, радиолокационной станции «Небо-У» в Крыму и двум пусковым установкам С-400 — в Крыму и Брянской области. В ту же ночь после атаки без электричества остались все города и районы аннексированного Крыма. В «Крымэнерго» объяснили блэкаут «внешними воздействиями» на высоковольтные сети. Российские власти сообщили об одном погибшем и двух пострадавших.