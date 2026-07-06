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Новости

Украина опубликовала видео ударов по российским танкерам с бензином для Крыма. На полуострове дефицит топлива

The Insider
Скриншот видео Сил беспилотных систем Украины

Скриншот видео Сил беспилотных систем Украины

Командующий Силами беспилотных систем Украины (СБС) Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что ночью 6 июля СБС атаковали в Азовском море два российских танкера, которые, по утверждению украинских военных, перевозили бензин из Таганрога в аннексированный Крым. В опубликованном видео названы суда «Капитан Бармин» (IMO: 9269350) и «Санар-4» (IMO 9476771).

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Бровди утверждает, что каждый танкер перевозил по 7 тысяч тонн горючего. По его словам, удар нанесли во взаимодействии с Военно-морскими силами Украины бойцы 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады СБС «Птицы Мадяра». На опубликованных кадрах видны предполагаемые попадания по судам, однако украинская сторона не сообщила о масштабах повреждений, состоянии экипажей и о том, затонули ли танкеры или смогли продолжить движение.

Оба судна не передавали AIS-сигналы перед предполагаемой атакой, следует из данных Starboard Maritime Intelligence, проанализированных The Insider. Последний сигнал от «Капитана Бармина» был зафиксирован 22 мая в Азовском море, после этого данные о местоположении судна не поступали. «Санар-4» не отображается в доступной истории AIS-наблюдения Starboard Maritime Intelligence: сервис не показывает для него ни координат, ни маршрутов, ни событий за последние 6 лет.

Telegram-канал «Два майора», близкий к российским силовым структурам, также написал о налете на два танкера с бензином и не стал отрицать факт атаки:

«Украина публикует кадры налета в Азовском море на два гражданских танкера с бензином, следовавшие из Таганрога в Крым.

После таких атак хоть одно судно имеет право идти из/в украинские порты?»

Атака произошла на фоне топливного кризиса в России и аннексированном Крыму. Владимир Путин 29 июня признал «определенный дефицит» топлива и заявил, что на полуострове запасов горючего осталось лишь на несколько дней. По его словам, ежемесячная потребность Крыма составляет 70 тысяч тонн, а власти намерены наращивать поставки как по суше, так и морем.

К концу июня нехватка топлива, ограничения на продажу или перебои с поставками были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев говорил, что ограничения на продажу бензина в городе сохранятся еще как минимум месяц, а глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов предупреждал, что в ближайшее время больших объемов топлива в продаже не будет.

Бровди также заявил об ударах по нефтебазе в Керчи, радиолокационной станции «Небо-У» в Крыму и двум пусковым установкам С-400 — в Крыму и Брянской области. В ту же ночь после атаки без электричества остались все города и районы аннексированного Крыма. В «Крымэнерго» объяснили блэкаут «внешними воздействиями» на высоковольтные сети. Российские власти сообщили об одном погибшем и двух пострадавших.

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